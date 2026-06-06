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記錄台灣人的善與美 台糖花蓮糖廠「鏟子超人館」啟用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台糖公司攜手國際扶輪社於花蓮觀光糖廠打造「鏟子超人館」。圖／台糖提供
台糖公司攜手國際扶輪社於花蓮觀光糖廠打造「鏟子超人館」。圖／台糖提供

為感念馬太鞍溪堰塞湖災害期間，各界投入災後復原工作的無私付出，台糖公司攜手國際扶輪社於花蓮觀光糖廠打造「鏟子超人館」，並於6日上午舉行點燈啟用儀式。透過展館保存重建記憶，並向所有參與救援與復原的志工及民間力量致敬，人間最高境界的善與美非他們莫屬。

台糖說明，花蓮觀光糖廠長期推動歷史空間活化再生，結合糖業文化、地方故事與觀光發展，「鏟子超人館」的成立，不僅為園區增添文化亮點，也讓民眾透過展覽看見災後互助精神與臺灣後山的韌性。

該展館以災後重建歷程為主軸，透過照片、影像及實體文物，呈現各地志工投入復原工作的點滴故事。展出內容包括鏟子超人照片，以及鏟子、雨鞋、水桶、獨輪車等救災物件，並結合馬太鞍溪立體模型投影與《大水來了》影片，重現災區現場。同時設置鏟子互動體驗區，參觀者可透過舉起不同重量的鏟子啟動燈光，光點隨之環繞上升，象徵善念與互助精神持續傳遞。

台糖補充，「鏟子超人館」的每件展品皆見證重建過程中的守望相助精神，也象徵修復家園的共同記憶。台糖期盼曾參與復原工作的「鏟子超人」們能再訪光復，重溫當時齊心投入的歷程；也誠摯邀請民眾於端午連假及暑假期間走訪花蓮觀光糖廠，品嚐台糖冰品、漫遊百年糖廠風貌，並參觀「鏟子超人館」及花糖文物館，感受花東土地的人情溫度與生命力。

「鏟子超人館」設於花蓮觀光糖廠文物館（3號倉庫）內，由國際扶輪社募資建置，台糖花東區處提供場域支持。今日啟用典禮由台糖副總經理曾見占、扶輪社總監張煥章及多位貴賓共同點燈揭幕，搭配戰鼓、排笛及合唱演出，以音樂傳遞祝福，象徵重建精神延續。

台糖 花蓮 馬太鞍溪 鏟子超人

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