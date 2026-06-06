影／基隆市運動會4千人競技 謝國樑、童子瑋同框拚人氣

基隆市運動會今天在百福國中舉行，市長謝國樑主持開幕儀式，議長童子瑋也到場，兩人同框並握手致意，都表示將全力支持辦理各項賽事，鼓勵全民運動。來自全市60個單位及市府團隊依序進場，4千多人同場競技、趣味比賽。

謝國樑表示，今天運動會有各式各樣的比賽，包括趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙球類競賽等，無論是運動的專業人士或是喜愛運動的大眾，都可以參加比賽，展現自己的實力和技巧。運動會由七堵區體育會承辦，內容精采豐富，運動比賽項目包含參加步步為營、造橋鋪路、疊杯接力、薪水相傳等趣味競賽。

謝國樑指出，全市運動會每年都是機關間的交流聯誼，透過趣味競賽及球類運動，鼓勵全民能放鬆身心運動，是很有具有教育意義的體育活動。

童子瑋說，今天他不能只幫議會加油，他要為所有選手加油，希望今天大家都能有好的成績。全民運動是城市進步的指標與象徵，不管市府或是市議會一定會全力支持各項運動

基隆市體育會理事長鄭錦洲說，今天有4千多人同場比賽，基隆市運動會計畫明年到信義區辦理，各區體育會、單項委員會及身心障礙委員會則參加槌球、桌球、慢速壘球、籃球、保齡球及地板滾球等球類運動競賽及身心障礙球類競賽等項目，現場另有舞藝觀摩表演，包含瑜珈、柔力球、土風舞、活力健康舞、運動舞蹈、太極拳及元極舞等，節目精采。

謝國樑和童子瑋分別是藍綠市長參選人，在現場一起校閱進場隊伍後先後致詞，並到場內各自拉票，互拚人氣。

來自全市60個單位及市府團隊依序進場，4千多人同場競技、趣味比賽。記者游明煌／攝影

基隆市運動會4千人競技、趣味橫生，謝國樑、童子瑋同框。記者游明煌／攝影

來自全市60個單位及市府團隊依序進場，4千多人同場競技、趣味比賽。記者游明煌／攝影