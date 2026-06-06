影／鏟子超人快來看！紀念館開幕鏟子、雨鞋、照片一秒回到馬太鞍

花蓮光復鄉去年發生馬太鞍溪堰塞湖洪患，國內外50萬名鏟子超人湧入救災。國際扶輪社3490地區與台糖公司合作，策畫「鏟子超人紀念館」，今天揭牌，舊鏟子、雨鞋、沙土和災害影像、救災照片，彷彿回到0923那一天，凝結住眾人合力救災的台灣最美風景。

「鏟子超人紀念館」設在台糖光復糖廠文物館旁，由國際扶輪社3490地區串連全台11個扶輪地區共同協辦，為留住記憶溫度，在3個月內密集籌畫。

一入館，映入眼簾的是AI生成的災害模擬影片，從堰塞湖形成到潰壩、洪水滾滾而下沖斷馬太鞍溪橋，還有一張張放大的黑白影像，相當震撼。

80坪大的展館共展出375把救災鏟子、2119張影像、109支影音及97張來自全台的「超人火車票」，深刻還原災害當下，也保留全台最美風景。

策展顧問桂雅文說，為了用物件說故事，上網徵集物件。每件文物背後都有暖心故事，新北樹林康姓鏟子超人回憶，她到附近五金行找雨鞋，老闆得知要去光復救災，馬上說「我是光復人，雨鞋送妳！」

桂雅文印象最深的是一副手機掛繩，鏟子超人寫道「它不僅充滿當時兩次參與救災的汗水，也是距離這顆想要透過微小力量幫助這個地方的心，是最近的」。

國際扶輪社3490地區總監張煥章說，洪災發生時，全台數十萬人自動自發救災，讓人看到台灣的溫暖與愛心。他當時也是鏟子超人，希望把台灣人的團結與溫暖記錄下來，永遠記住這分愛心。

台糖光復糖廠在洪災發生後成為光復救災心臟，提供場地、物資大力救災。副總經理曾見占說，台糖是國營事業，發生如此大的災害，一定全力以赴幫忙。提供文物館部分空間設置紀念館，非常有意義，之後會移交給台糖管理，歡迎大家到光復糖廠，一定要來逛一下。

國際扶輪社3490地區與台糖公司合作，在光復糖廠設置鏟子超人紀念館，一張張黑白影像，帶人重回去年9月23日災害發生那一天。記者王燕華／攝影

國際扶輪社3490地區與台糖公司合作，在光復糖廠設置鏟子超人紀念館，記錄下馬太鞍溪洪災後，鏟子超人齊心救災的動人風景。記者王燕華／攝影

國際扶輪社3490地區與台糖公司合作，在光復糖廠設置鏟子超人紀念館，一雙雙舊雨鞋，讓人回想起當時鏟子超人湧入揮汗鏟土的景象。記者王燕華／攝影

國際扶輪社3490地區與台糖公司合作，在光復糖廠設置鏟子超人紀念館，留住馬太鞍溪洪災後，鏟子超人齊心救災的動人風景。記者王燕華／攝影

國際扶輪社3490地區與台糖公司合作，在光復糖廠設置鏟子超人紀念館，記錄下馬太鞍溪洪災後，鏟子超人齊心救災的動人風景。記者王燕華／攝影