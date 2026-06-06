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獨／綠刪雙層觀巴5千萬 謝國樑痛批政治操作：市政版珍珠港偷襲事件

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天重砲回擊說，這是「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天重砲回擊說，這是「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。記者游明煌／攝影

民進黨和無黨籍議員聯手趁國民黨議員多未出席時機發動表決，以人數優勢成功刪除5千萬購買2輛雙層觀光巴士，民進黨市長參選人議長童子瑋昨以「奇蹟發生了」形容。市長謝國樑今天重砲回擊說，這是「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作

謝國樑今天上午出席基隆市運動會時，針對雙層觀光巴士預算被刪說重話，他表示，民進黨團用突擊的方式，刪除市政相關預算，對市府來說，「這是市政版的珍珠港事件」，這不是正常的審查，這是政治上的偷襲。

謝國樑說，「歷史也告訴我們，基隆市政也不會被這樣子的偷襲打倒。」從下周開始，包括市府團隊、國民黨基隆市議會黨團都會更團結、更努力，為市民的預算捍衛把關，用實際行動告訴市，會繼續努力把市政工作做好，同時也把推動預算的決心繼續執行下去。

謝國樑表示，每個重要觀光城市都有好的雙層觀光巴士，倫敦、紐約、香港等都有，基隆自然也不例外，這是市府推動雙層觀光巴士的理念，市府會持續推動雙層巴士相關觀光業務。

基隆市政花2196萬採購雙層巴士，今年4月13日啟程載客，但初期遊客不多，市府此次定期會再編5千萬要再買兩輛雙層觀光巴士。但民進黨議員4日利用人數優勢，緊急發動投票表決，刪除5千萬整筆預算。最後票8比3，成功刪除。議員席次藍大於綠甚多，此次因太過輕忽缺席審查會，讓政壇掀波，府會再度槓上，讓尋求連任的謝國樑力推的雙層觀光巴士政策受挫。

童子瑋昨天在臉書貼文「奇蹟發生了」，童指民進黨團在基隆市議會，成功替市民守住5000萬納稅錢，刪除了謝國樑市府編列的「雙層觀光巴士」預算，因為雙層巴士根本沒有觀光效益，第一梯次沒有完整規畫就上路，更別說還要買第二梯次。

謝國樑 童子瑋 基隆 政治操作

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