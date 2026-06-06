不靠農藥也能防蟲！台東研發白殭菌守護有機稻品質 防治椿象效果逾7成

台東有機稻迎來病蟲害防治新突破。農業部台東區農業改良場成功從田間分離出本土白殭菌菌株「BB1031」，經田間試驗證實，對有機水稻重要害蟲禾蛛緣椿象具有良好防治效果，蟲體感染率超過七成，並可降低四成以上斑點米發生率，為長期苦於害蟲危害的有機稻農帶來新希望。

台東農改場指出，禾蛛緣椿象廣泛分布於台灣平地及低、中海拔山區，以禾本科植物為主要寄主，包括水稻、小米等作物。由於一年可繁殖七至八個世代，在台東一期、二期稻作抽穗期間都可能造成危害，尤其有機栽培田區缺乏有效防治藥劑，往往讓農民只能眼睜睜看著稻穗受害。

關山地區部分稻田轉型有機栽培後，2023年二期作抽穗期曾出現大量禾蛛緣椿象入侵情形。成蟲及若蟲聚集在稻穗上刺吸穀粒，導致稻米出現褐黑色斑痕，形成俗稱的「斑點米」，不僅影響外觀品質，碾製時也容易碎裂，降低稻米商品價值。

為協助農民解決問題，農改場先後測試多種有機農業可使用的油劑資材，但防治效果有限。研究人員在田間調查時意外發現，部分禾蛛緣椿象遭蟲生真菌感染死亡。進一步將樣本帶回實驗室分離純化後，成功取得本土白殭菌菌株「BB1031」。

經去年一期及二期作田間試驗發現，白殭菌BB1031不僅能有效感染成蟲，也能防治若蟲，整體感染率達七成以上，斑點米比例更較未施用區減少超過四成，展現發展為微生物農藥的潛力。

台東農改場表示，除利用白殭菌進行防治外，農民也可透過清除田區周邊稗草及雙穗雀稗等禾本科雜草，減少害蟲棲息及產卵場所，降低族群密度。每年5月及9月抽穗期前後，則是施用白殭菌的重要時機，可有效抑制下一世代害蟲數量。

農改場強調，未來將持續推動病蟲害綜合管理（IPM）觀念，透過預防、監測及適時干預等措施，結合生物防治技術，協助農民兼顧生產與環境永續，提升台東有機稻米品質與競爭力。