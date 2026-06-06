快訊

NBA／唐斯、布里吉斯聯手開砲！尼克第二節逆轉馬刺半場4分領先

就是今天！千載難逢「超級666日」降臨 命理師曝開運招財秘訣

九合一風雲／高嘉瑜化身沈伯洋信徒 回歸引爆藍綠夾殺

聽新聞
0:00 / 0:00

不靠農藥也能防蟲！台東研發白殭菌守護有機稻品質 防治椿象效果逾7成

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
禾蛛緣椿象成蟲及若蟲聚集刺吸抽穗期的稻穀。圖／台東改良場提供
禾蛛緣椿象成蟲及若蟲聚集刺吸抽穗期的稻穀。圖／台東改良場提供

台東有機稻迎來病蟲害防治新突破。農業部台東區農業改良場成功從田間分離出本土白殭菌菌株「BB1031」，經田間試驗證實，對有機水稻重要害蟲禾蛛緣椿象具有良好防治效果，蟲體感染率超過七成，並可降低四成以上斑點米發生率，為長期苦於害蟲危害的有機稻農帶來新希望。

台東農改場指出，禾蛛緣椿象廣泛分布於台灣平地及低、中海拔山區，以禾本科植物為主要寄主，包括水稻、小米等作物。由於一年可繁殖七至八個世代，在台東一期、二期稻作抽穗期間都可能造成危害，尤其有機栽培田區缺乏有效防治藥劑，往往讓農民只能眼睜睜看著稻穗受害。

關山地區部分稻田轉型有機栽培後，2023年二期作抽穗期曾出現大量禾蛛緣椿象入侵情形。成蟲及若蟲聚集在稻穗上刺吸穀粒，導致稻米出現褐黑色斑痕，形成俗稱的「斑點米」，不僅影響外觀品質，碾製時也容易碎裂，降低稻米商品價值。

為協助農民解決問題，農改場先後測試多種有機農業可使用的油劑資材，但防治效果有限。研究人員在田間調查時意外發現，部分禾蛛緣椿象遭蟲生真菌感染死亡。進一步將樣本帶回實驗室分離純化後，成功取得本土白殭菌菌株「BB1031」。

經去年一期及二期作田間試驗發現，白殭菌BB1031不僅能有效感染成蟲，也能防治若蟲，整體感染率達七成以上，斑點米比例更較未施用區減少超過四成，展現發展為微生物農藥的潛力。

台東農改場表示，除利用白殭菌進行防治外，農民也可透過清除田區周邊稗草及雙穗雀稗等禾本科雜草，減少害蟲棲息及產卵場所，降低族群密度。每年5月及9月抽穗期前後，則是施用白殭菌的重要時機，可有效抑制下一世代害蟲數量。

農改場強調，未來將持續推動病蟲害綜合管理（IPM）觀念，透過預防、監測及適時干預等措施，結合生物防治技術，協助農民兼顧生產與環境永續，提升台東有機稻米品質與競爭力。

遭白殭菌感染的禾蛛緣椿象若蟲（左）與成蟲（右）。圖／台東改良場提供
遭白殭菌感染的禾蛛緣椿象若蟲（左）與成蟲（右）。圖／台東改良場提供

台東 農業部 農改場

延伸閱讀

禾蛛緣椿象危害有機稻 台東農改場祭出天敵白殭菌

日本椿象大爆發！較往年增40倍 專家揭防治關鍵：拉窗簾、不刺激

AI也來挑土豆嘉義六腳花生契作翻倍 冷凍蒸氣花生打造鮮甜防護牆

台東池上客家園區華麗轉身 全台首座香草六級產業示範園區啟用

相關新聞

不靠農藥也能防蟲！台東研發白殭菌守護有機稻品質 防治椿象效果逾7成

台東有機稻迎來病蟲害防治新突破。農業部台東區農業改良場成功從田間分離出本土白殭菌菌株「BB1031」，經田間試驗證實，對有機水稻重要害蟲禾蛛緣椿象具有良好防治效果，蟲體感染率超過七成，並可降低四成以上斑點米發生率，為長期苦於害蟲危害的有機稻農帶來新希望。

廣角鏡／海科館極地探險展

海洋科技博物館「極地探險特展」昨開展到明年五月二日，以「探險到永續」為策展主軸，透過六大主題展區串聯跨越百年的極地探索歷程，結合沉浸式科技體驗、珍貴標本與國際科研成果，帶領民眾深入認識極地環境變遷。

基隆議會刪雙層觀巴5千萬預算 童子瑋：沒明確觀光效益守住納稅錢

基隆市議會昨審查基隆市政府預算，民進黨團及無黨籍議員刪除市府編列的「雙層觀光巴士」5千萬元預算。議長童子瑋今天表示，這是替市民守住納稅錢，觀光巴士看不出完整規畫與實際效益，如今又要再編列預算購買，議會必須嚴格把關。

花蓮壽豐果艷西瓜直送南港 台肥TFC大樓剖瓜試吃掀熱潮

台北國際電腦展正在南港舉辦，為了替科技人加油打氣，花蓮壽豐鄉農會將鄉內頂級農產「果艷西瓜」產地直送到南港台肥TFC大樓，現場免費招待，吸引許多科技人大排長龍，大口品嘗果艷西瓜鮮甜的好滋味。

台東池上客家園區華麗轉身 全台首座香草六級產業示範園區啟用

台東縣池上鄉客家文化園區迎來全新定位。縣府透過公開標租方式，引進蒂摩庫斯公司進駐經營，將園區打造為全台首座「香草六級產業示範園區」，今正式舉行啟用典禮，未來將結合香草種植、生產加工、教育體驗及觀光休閒等多元功能，盼成為台東地方創生與產業升級的新亮點。

基隆議員質疑市府借錢發現金？ 市府澄清：財政穩定下規畫福利政策

基隆市無黨市議員陳冠羽質詢指財劃法修正後基隆歲入少了17億元，中央今年撥補11億元，尚有6億元未到位。今年債務預估達70億元，為何還要借錢發現金？應優先投入城市發展與民生建設，希望市府將有限財源用在刀口上。市府澄清，財政體質近年最穩健，115年底債務餘額將維持低於67億元以下水平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。