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綠營花蓮縣長人選 等縣黨部新主委協調
民進黨尚未提名花蓮縣長參選人，民進黨縣黨部昨辦主委交接，新任主委陳景豊表示，會再與中央黨部交換意見，採合作模式或中央徵召都不會排除。花蓮長期是藍營鐵票區，陳景豊說，必須非常小心處理，希望合作是取得雙贏，不要影響到原有的票源。
下屆花蓮縣長已有國民黨游淑貞、無黨籍魏嘉賢及張峻等人參選，民進黨尚未推出人選，地方早已盛傳大力支持罷傅的議長張峻獲得綠營支持，但雙方都未證實。
陳景豊昨接任黨部主委，感謝前主委嚴献宗任內帶領黨部穩健發展、深耕基層，他上任後重中之重是年底五合一選舉，外界關心縣長部分是否與張峻合作？
陳景豊說，他才剛上任，會先徵詢黨中央意見，下月十七日會出席全國主委會議，與黨中央交換對花蓮選情的想法，包括是不是有徵召的想法等，再作規畫，目前還沒有明確的人選。
年底五合一選舉，花蓮綠營截至目前共提名二十一人，是歷年最多。陳景豊表示，還有一些人有意願，持續洽談中，會以辦理地方座談會、客廳會等方式，尋求合作對象。
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