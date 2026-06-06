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綠營花蓮縣長人選 等縣黨部新主委協調

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
民進黨花蓮縣黨部主委交接，新任主委陳景豊（左）從前主委嚴献宗（右）手中接過印信。圖／縣黨部提供
民進黨花蓮縣黨部主委交接，新任主委陳景豊（左）從前主委嚴献宗（右）手中接過印信。圖／縣黨部提供

民進黨尚未提名花蓮縣長參選人，民進黨縣黨部昨辦主委交接，新任主委陳景豊表示，會再與中央黨部交換意見，採合作模式或中央徵召都不會排除。花蓮長期是藍營鐵票區，陳景豊說，必須非常小心處理，希望合作是取得雙贏，不要影響到原有的票源。

下屆花蓮縣長已有國民黨游淑貞、無黨籍魏嘉賢張峻等人參選，民進黨尚未推出人選，地方早已盛傳大力支持罷傅的議長張峻獲得綠營支持，但雙方都未證實。

陳景豊昨接任黨部主委，感謝前主委嚴献宗任內帶領黨部穩健發展、深耕基層，他上任後重中之重是年底五合一選舉，外界關心縣長部分是否與張峻合作？

陳景豊說，他才剛上任，會先徵詢黨中央意見，下月十七日會出席全國主委會議，與黨中央交換對花蓮選情的想法，包括是不是有徵召的想法等，再作規畫，目前還沒有明確的人選。

年底五合一選舉，花蓮綠營截至目前共提名二十一人，是歷年最多。陳景豊表示，還有一些人有意願，持續洽談中，會以辦理地方座談會、客廳會等方式，尋求合作對象。

張峻 游淑貞 魏嘉賢

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