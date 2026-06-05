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基隆議會刪雙層觀巴5千萬預算 童子瑋：沒明確觀光效益守住納稅錢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議會刪雙層觀巴5千萬預算，童子瑋：沒明確觀光效益守住納稅錢。本報資料照片
基隆議會刪雙層觀巴5千萬預算，童子瑋：沒明確觀光效益守住納稅錢。本報資料照片

基隆市議會昨審查基隆市政府預算，民進黨團及無黨籍議員刪除市府編列的「雙層觀光巴士」5千萬元預算。議長童子瑋今天表示，這是替市民守住納稅錢，觀光巴士看不出完整規畫與實際效益，如今又要再編列預算購買，議會必須嚴格把關。

民進黨市長參選人童子瑋表示，民進黨團在基隆市議會成功替市民守住5千萬元納稅錢，刪除謝國樑市府編列的雙層觀光巴士預算。基隆市政府不是第一次編列觀光巴士預算，早在112年市府就已經買過一次，當時也宣稱要串聯廟口文化與海洋觀光。

童子瑋指出，雙層觀光巴士至今沒有明確觀光效益，因為沒有完整規畫，營運模式與觀光串聯都不清楚，他認為，第一批車效益都還沒展現，就要再買第二批車，這並不是負責任的預算編列方式。

童子瑋說，每一筆沒有效益的花費，對基隆來說其實都是浪費。這幾年從港口沙發、人工草皮、電動機車、鴨子船到雙層觀光巴士，基隆市政府預算一直編列，卻遲遲看不見具體成果。城市觀光不能只靠噱頭，市政預算也不該是形象工程。

童子瑋表示，謝國樑並沒有同步規畫財政來源與完整配套，也沒有減少不當開支，結果就是基隆市債務累積高達77億元，市府還要繼續舉債，甚至讓許多真正需要的市政預算受到排擠。

童子瑋說，民意代表的責任，就是監督市府、守護預算。該做的建設，基隆市議會會全力支持；但沒有審慎評估、不必要、不負責任的支出，議會一定嚴格把關。他感謝所有不分藍綠努力審查預算的議員，替市民守住每一筆納稅錢，也替基隆市政府守住財政紀律。

市府今天說明，依據今年上半年實際收支情形，預估115年底累計債務餘額應可低於67億元以內，而非市議員所稱77.6億元。整體的公共債務比率仍遠低於公共債務法的法定安全紅線。

市府表示，「建設到位、福利提升、債務受控」為核心治理目標，本次相關追加預算均在嚴守財政紀律、確保財政穩定的前提下審慎規畫，讓福利提升、基層權益與城市長期建設並進。

基隆議會刪雙層觀巴5千萬預算，童子瑋：沒明確觀光效益守住納稅錢。圖／童子瑋提供
基隆議會刪雙層觀巴5千萬預算，童子瑋：沒明確觀光效益守住納稅錢。圖／童子瑋提供

童子瑋 基隆 觀光

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