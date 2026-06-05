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花蓮壽豐果艷西瓜直送南港 台肥TFC大樓剖瓜試吃掀熱潮
台北國際電腦展正在南港舉辦，為了替科技人加油打氣，花蓮壽豐鄉農會將鄉內頂級農產「果艷西瓜」產地直送到南港台肥TFC大樓，現場免費招待，吸引許多科技人大排長龍，大口品嘗果艷西瓜鮮甜的好滋味。
壽豐農會「果艷西瓜」活動邁入第21屆，今天中午跨越山海，將一顆顆「沙、甜、脆」的西瓜搬到台肥總部的TFC南港經貿大樓，在現場剖瓜、打成西瓜汁大方分享，活動吸引爆滿人潮，連5G網路都瞬間卡頓，台肥總經理陳右欣、農糧署東區分署長林美華、以及壽豐鄉長曾淑懿都到場站台，氣氛相當熱鬧。
陳右欣表示，科技人平常長時間面對電腦，少有機會直接認識台灣的豐饒物產，透過這次獨特的行銷活動，連結城市與農村，將食農共感體驗帶到展場，也希望台肥的TFC總部不只是台北東區門戶指標，也能成為科技人認識台灣農業的重要場域。
「果艷西瓜」由壽豐鄉農會輔導栽種，種植在支亞干溪畔，深受消費者青睞，已成壽豐鄉夏天的代表性果品。
壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，果艷西瓜品質優良，長期供不應求。這次將感謝祭搬到台肥TFC大樓，希望讓平日辛勞的科技人，不需下鄉就可以嘗到頂級農產品的好滋味。果艷西瓜正值產季，農會官網就可訂購宅配到家，目前還有少量可以訂購，錯過得再等一年。
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