文化會議分區論壇花蓮場 聚焦永續與地方文化保存

文化部「全國文化會議」首場分區論壇今天在花蓮文化創意產業園區舉行，以「未來式」為主題，探討永續、地方文化保存與發展的核心精神，透過論壇搜集意見，作為文化政策推動的依循。

文化部常務次長徐宜君表示，全國文化會議以「未來式」主題，以2場專業論壇，探討文化人才永續發展策略、文化科技應用，並安排4場分區論壇討論文化力、文化資產保存、兒少與青年文化參與、文化國際佈局等議題，將於9月20日全國大會進行綜整討論，共同勾勒2030年「文化未來世代」的施政藍圖。

文化部表示，今年分區論壇開場規劃「專題分享」，由引言人、與談人議題分享，現場及線上觀眾共同討論。東區場邀請風尚旅行社暨蚯蚓文化總經理游智維以文化路徑邏輯，建構島嶼新敘事與地方日常。

游智維以《葬送的芙莉蓮》為例，他認為，若旅遊單純以觀光為邏輯，遊客只能帶走照片，但若能以文化路徑、敘事為主軸，遊客可帶走「地方的文化與智慧」，提供文化政策及規劃旅遊的參考。

在馬太鞍溪堰塞湖災害受損嚴重的Pising彼心書店主理人摩力・旮禾地（Moli Ka’ti）分享，在「在地文化力」議題討論，聽見原住民文化與精神性價值，也提醒包含自己及其他原住民應從頭認識自身所擁有的豐富文化，「謝謝你們讓原住民文化被看見」。

會議中探討各縣市都面臨的文化資產保存議題，包括人力、技術傳承的困境及AI協助保存的可能與侷限，中華民國傳統匠師產業工會會長陳順添提到，現在所有的樣態將決定未來所有的型態。

會中也加入兒童與青年文化參與的主題，雲門舞集舞蹈教室董事長温慧玟分享，文化藝術是了解世界的方法，若能持續在校園擴散，或許在AI時代，大家就不會恐懼只有答案的誕生而沒有理解的形成。

最後談到文化國際參與議題，衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉表示，「文化交流跟談戀愛比較像」，不是用來解決問題，而是產生問題，並且是責任的開始，因此不管是官方或民間的文化交流，都必須要有一個熱情的主人，不求回報且長時間的建立網絡。

參與巴黎文化奧運及大阪文化世博的策展人吳季娟說，文化交流更像是一座橋，從理解、信任到距離，台灣需要被累積、被延續的文化交流系統，「讓世界記得一個有文化主體性的台灣」。

文化部表示，分區論壇分別於6月9、12、16日，在台北、台南、台中展開，各場分區論壇皆開放報名中，實體參與外，所有場次均在文化部官方YouTube頻道現場直播，並運用Slido平台即時蒐集意見，詳情可至「全國文化會議」官網查詢。