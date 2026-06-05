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台東池上客家園區華麗轉身 全台首座香草六級產業示範園區啟用

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「香草六級產業示範園區」未來將結合香草種植、生產加工、教育體驗及觀光休閒等多元功能，盼成為台東地方創生與產業升級的新亮點。圖／台東縣政府提供
「香草六級產業示範園區」未來將結合香草種植、生產加工、教育體驗及觀光休閒等多元功能，盼成為台東地方創生與產業升級的新亮點。圖／台東縣政府提供

台東縣池上鄉客家文化園區迎來全新定位。縣府透過公開標租方式，引進蒂摩庫斯公司進駐經營，將園區打造為全台首座「香草六級產業示範園區」，今正式舉行啟用典禮，未來將結合香草種植、生產加工、教育體驗及觀光休閒等多元功能，盼成為台東地方創生與產業升級的新亮點。

副縣長王志輝表示，地方創生不能只停留在文化保存，更要透過產業發展創造在地就業與經濟效益。此次園區轉型，不僅是空間活化，更希望成為串聯農業、觀光與青年返鄉創業的重要平台。

值得注意的是，園區雖轉型經營，但客家文化元素並未因此消失。依照契約規定，業者每年仍須辦理至少12場客家文化推廣活動，透過展演、體驗及教育課程等方式，持續推動客家文化保存與傳承，讓園區兼具文化與產業雙重功能。

現場參與民眾表示，池上向來以稻米聞名，如今加入香草產業特色，有助於吸引不同族群旅客深入農村體驗，也讓遊客除了欣賞池上田園景觀外，能有更多元的旅遊選擇。

縣府指出，近年持續推動香草產業發展，從契作輔導、友善栽培、加工研發到品牌行銷，逐步建立完整產業鏈。未來示範園區將扮演平台角色，串聯在地農民、青年創業團隊與觀光業者，發展食農教育、農事體驗、休閒旅遊及特色商品開發等服務，提升農產品附加價值。

此外，依契約內容，業者除每年繳納固定租金外，自正式營運第四年起，還需依年度營業收入提撥1％作為經營權利金，挹注縣府財源，期望達到政府、企業與地方社區三方共榮目標。

台東縣池上客家文化園區轉型為全台首座「香草六級產業示範園區」，今舉行啟用典禮，未來將結合農業、體驗教育與觀光休閒，打造地方創生新據點。圖／台東縣政府提供
台東縣池上客家文化園區轉型為全台首座「香草六級產業示範園區」，今舉行啟用典禮，未來將結合農業、體驗教育與觀光休閒，打造地方創生新據點。圖／台東縣政府提供

台東 客家 文化

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