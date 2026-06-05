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禾蛛緣椿象危害有機稻 台東農改場祭出天敵白殭菌

中央社／ 台北5日電

禾蛛緣椿象在有機水稻抽穗期帶來很大危害，台東農改場研發出本土白殭菌菌株，並以諧音取名「白將軍」，可成為禾蛛緣椿象剋星，有效防治。

台東農改場今天在農業部舉行記者會，介紹白殭菌菌株的研發成果。

台東農改場說明，禾蛛緣椿象廣泛分布於台灣平地及低、中海拔山區，其寄主植物以禾本科為主，包含水稻、小米等作物，先前除化學農藥外，無其他有效防治方法。

台東農改場發現，關山鎮水稻田區轉型有機栽培後，於112年第2期作抽穗期鄰近山區或原始林的有機水稻田區，有大量禾蛛緣椿象聚集於稻穗上刺吸危害，被害穀粒會產生褐黑色斑痕，形成「斑點米」，碾米時穀粒易斷碎，嚴重降低品質。

台東農改場測試有機農業可使用的油劑類防治資材，但效果不彰；後來在田間調查過程中，田區所採集禾蛛緣椿象樣本中，發現有被蟲生真菌感染而死亡的蟲體，台東農改場指出，這是轉型有機栽培後，未施用殺菌劑環境條件下，才較有可能出現微生物天敵。

台東農改場將採集樣本分離純化後，獲得「白殭菌BB1031」菌株，於114年第1、2期作經由田間試驗證實，蟲體田間感染率可達70%以上，可同時有效防治禾蛛緣椿象成蟲與若蟲，減少斑點米比率4成以上，為水稻栽培農友提供新的友善防治方法。

農改場 台東 農業部

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