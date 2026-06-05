基隆議員質疑市府借錢發現金？ 市府澄清：財政穩定下規畫福利政策

基隆市無黨市議員陳冠羽質詢指財劃法修正後基隆歲入少了17億元，中央今年撥補11億元，尚有6億元未到位。今年債務預估達70億元，為何還要借錢發現金？應優先投入城市發展與民生建設，希望市府將有限財源用在刀口上。市府澄清，財政體質近年最穩健，115年底債務餘額將維持低於67億元以下水平。

陳冠羽說，財政收支劃分法修正後，基隆原本預期可獲得的財源少17億元餘，雖然中央去年曾表示會透過其他方式補足，但截至目前為止，追加預算中實際編列的只有11億元，仍有近6億元尚未撥補，連市府自己都無法確認中央什麼時候會把錢撥下來。

陳冠羽表示，在還有6億元收入尚未到位、充滿不確定性的情況下，市府規畫再向銀行借款4.89億元。如果追加預算全數通過，基隆市債務規模將從72.7億元提高到77.6億元。

陳冠羽認為，如果財政真的這麼穩定，為什麼還需要新增舉債？很多長輩在問，「市府明年真的發的出長樂65嗎？」

市府財政處長謝妙蓮表示，謝市府團隊上任後，持續採取集中支付及強化財務調度措施，以逐年降低債務。截至114年底，已大幅減債27億元，公共債務累計餘額降至40億元，債務水位為近20年歷史安全新低，財政體質已趨穩定。

市府為兼顧市民福祉與城市建設發展，今年度第一次追加減預算案提出優先挹注於第一線警消同仁權益、長者及學童福利等政策，同時編列預算兼顧交通、公共建設等市政需求。今年度總預算及第一次追加減預算案，合計債務舉借77.68億元，並償還到期債務50億元，基隆市115年度公共債務預算數約為67.68億元。

另依據今年上半年實際收支情形，預估115年底累計債務餘額應可低於67億元以內，而非市議員所稱77.6億元。整體的公共債務比率仍遠低於公共債務法的法定安全紅線，也請市民放心。

市府表示，「建設到位、福利提升、債務受控」為核心治理目標，本次追加預算均在嚴守財政紀律、確保財政穩定的前提下審慎規畫，讓福利提升、基層權益與城市長期建設並進。