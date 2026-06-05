台東博覽會遊客必訪森林公園零宣傳？ 縣府：滾動檢討

2026台東博覽會將於7月3日至8月20日登場，縣府近期已在市區主要道路及重要交通節點陸續掛設宣傳旗幟，提前為暑假觀光旺季暖身。不過，有民眾發現，「台東森林公園」內超過50處路燈旗幟座至今仍空置，未見任何活動宣傳物，引發地方討論。

民眾指出，森林公園是台東重要觀光景點，今年5月1日起更恢復免費入園，帶動入園人數明顯增加，不少遊客及在地民眾都會前往騎單車、散步及休憩。隨著暑假即將到來，人潮預料持續攀升，在此時空著超過50個現成旗幟座，讓不少人認為相當可惜。

經常到森林公園運動的陳姓民眾表示，最近市區已可看見台東博覽會宣傳旗幟，但進入森林公園後卻完全感受不到活動氛圍。他認為，許多外地遊客抵達台東後都會安排森林公園行程，如果能同步設置博覽會、熱氣球嘉年華等活動旗幟，不僅能提高曝光度，也能讓遊客更快掌握活動資訊。

另有遊客認為，森林公園恢復免費開放後，人潮明顯增加，宣傳效益未必輸給市區主要幹道。既然園區內已有完整旗幟掛設設施，若長期閒置，不如善加利用，讓公共設施發揮實際功能。

地方人士表示，縣府近年積極推動大型觀光活動，每年投入不少宣傳資源，而森林公園兼具觀光景點與休閒場域功能，加上5月起免費開放後吸引更多民眾進出，已成為暑假期間的人流熱區。若能將超過50處燈桿旗座納入整體宣傳規畫，不僅可增加活動能見度，也能營造更濃厚的節慶氛圍。

縣府表示，2026台東博覽會宣傳工作已依整體行銷規畫分階段推動，目前優先於市區主要道路、交通節點及重要觀光動線設置宣傳旗幟，以提升整體曝光效益。

森林公園屬自然景觀及休憩空間，相關宣傳物設置仍須兼顧園區景觀環境、遊憩品質及管理維護需求，因此會依活動時程及整體規畫審慎評估。另隨著台東博覽會及暑假系列活動接近，後續也將視宣傳需求及場域條件，滾動檢討各項宣傳資源配置。

台東森林公園內多處燈桿設有旗幟懸掛桿座，但目前未見掛設活動宣傳旗幟，民眾建議縣府善用既有設施，提高台東博覽會等大型活動曝光度。記者尤聰光／攝影