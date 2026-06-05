台東火車站景觀池乾涸飄臭 遊客：好扣分

台鐵台東車站南側景觀池近期幾乎乾涸見底，池底淤泥在烈日曝曬下飄散異味，旅客直呼「味道難聞」，卻遲未見改善。台鐵表示，平時均有清潔人員巡查維護，此次狀況研判與高溫導致水位及水體溶氧下降有關，將排乾池水後全面清理淤泥，再重新注水改善景觀環境。

台東車站是多數旅客進出台東的第一印象，其中車站南側景觀池水，兼具美觀與降溫成效，但如今景觀池卻乾涸有如荒地。

翁姓遊客說，車站是城市門面，這樣的畫面相當扣分。來自高雄的黃姓旅客認為，景觀池原本應具備視覺與環境調節功能，現在不僅水位過低，池底淤泥外露，若未及時清理，在高溫曝曬下很容易產生異味，反而影響整體觀光印象。

議員林參天指出，台東車站景觀池出現乾涸、異味問題，確實影響觀感與城市形象。相關單位應建立應變機制，不應等到問題擴大才處理。

台東縣政府表示，台東車站雖非縣府直接管理範圍，但為台東重要交通門戶，縣府已向相關單位反映，持續關注改善進度，確保旅客觀感不受影響。