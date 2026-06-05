聽新聞
0:00 / 0:00

台東火車站景觀池乾涸飄臭 遊客：好扣分

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台鐵台東車站南側景觀池近期幾乎乾涸見底，池底淤泥曝曬在烈日下飄散異味，旅客不敢靠近。記者尤聰光／攝影
台鐵台東車站南側景觀池近期幾乎乾涸見底，池底淤泥曝曬在烈日下飄散異味，旅客不敢靠近。記者尤聰光／攝影

台鐵台東車站南側景觀池近期幾乎乾涸見底，池底淤泥在烈日曝曬下飄散異味，旅客直呼「味道難聞」，卻遲未見改善。台鐵表示，平時均有清潔人員巡查維護，此次狀況研判與高溫導致水位及水體溶氧下降有關，將排乾池水後全面清理淤泥，再重新注水改善景觀環境。

台東車站是多數旅客進出台東的第一印象，其中車站南側景觀池水，兼具美觀與降溫成效，但如今景觀池卻乾涸有如荒地。

翁姓遊客說，車站是城市門面，這樣的畫面相當扣分。來自高雄的黃姓旅客認為，景觀池原本應具備視覺與環境調節功能，現在不僅水位過低，池底淤泥外露，若未及時清理，在高溫曝曬下很容易產生異味，反而影響整體觀光印象。

議員林參天指出，台東車站景觀池出現乾涸、異味問題，確實影響觀感與城市形象。相關單位應建立應變機制，不應等到問題擴大才處理。

台東縣政府表示，台東車站雖非縣府直接管理範圍，但為台東重要交通門戶，縣府已向相關單位反映，持續關注改善進度，確保旅客觀感不受影響。

台東 火車站 台鐵 觀光

延伸閱讀

信賴竟換來垃圾屋！桃園高齡房東遇惡意棄租「房客人間蒸發」

高鐵擠到變難民營？ 他砸錢坐商務艙傻眼「一堆人站著」

從髒亂印象到城市美學 全台11處特色公廁亮相、反偷拍納評鑑要件

台灣人壽打造南港空中廊道 帶動觀光消費新動能

相關新聞

基隆市府編5千萬再買2輛雙層觀巴 綠發動表決8比3全數刪除

基隆市政花2196萬採購雙層巴士，今年4月13日啟程載客，但初期遊客不多，市府此次定期會再編5千萬要再買兩兩雙層觀光巴士。但民進黨議員今天趁人數優勢，緊急發動投票表決，主張刪除5千萬整筆預算。最後票8比3，成功刪除。

徐欣瑩基隆「請益之旅」 與謝國樑交流育兒理念

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨到基隆「請益之旅」，市長謝國樑帶她參訪七堵室內兒童樂園，交流友善育兒政策。徐說，如果當選縣長，將比照基隆打造室內兒童樂園，「基隆有雨，但新竹有風，一定會多蓋幾座。」

拍短片恐嚇花蓮議長 男子被逮稱為賺流量

花蓮縣長參選人、議長張峻遭人在短影音平台拍片恐嚇「呼伊死」，警方循線追查後，前天在雲林縣逮獲三十九歲張姓男子，依恐嚇危害安全罪嫌送辦，嫌犯供稱與張峻素不相識，只為吸引網路流量。

台東火車站景觀池乾涸飄臭 遊客：好扣分

台鐵台東車站南側景觀池近期幾乎乾涸見底，池底淤泥在烈日曝曬下飄散異味，旅客直呼「味道難聞」，卻遲未見改善。台鐵表示，平時均有清潔人員巡查維護，此次狀況研判與高溫導致水位及水體溶氧下降有關，將排乾池水後全面清理淤泥，再重新注水改善景觀環境。

身高僅100公分 台東海端布農女孩用舞蹈跳出人生高度

台東縣海端鄉新武部落布農族學生余靜瑩從小被診斷罹患罕見疾病「假性軟骨不全症」，身高僅約100公分，但她沒有因身體限制而退縮，反而以樂觀開朗的態度迎向人生挑戰，不僅在校園展現優異表現，更透過舞蹈傳承原住民族文化，用行動證明夢想不會因身高而受限。

蘭嶼首條斑馬線亮相！居民樂見道路改善 盼交通再升級

台東蘭嶼近日出現全鄉第一條行人穿越道，位於東清部落的綠白斑馬線畫設完成後，立刻成為居民與遊客關注焦點。不少鄉親認為，這是蘭嶼交通安全建設向前邁進的重要一步，也期待未來能有更多配套措施，讓居民及觀光客擁有更安全的用路環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。