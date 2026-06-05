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拍短片恐嚇花蓮議長 男子被逮稱為賺流量

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣長參選人、議長張峻遭人在短影音平台拍片恐嚇「呼伊死」，警方循線追查後，前天在雲林縣逮獲三十九歲張姓男子，依恐嚇危害安全罪嫌送辦，嫌犯供稱與張峻素不相識，只為吸引網路流量。

國民黨縣長參選人游淑貞表達關切，嚴厲譴責暴力威脅，並力挺警方嚴查嚴辦。

帳號名稱為「馬壽成」的半甲刺青男子，日前以台語拍攝短片，內容痛罵張峻「俗辣」、「叫人找搞我老婆」等語，並揚言要「呼伊死」。

張峻表示，不認識對方，懷疑可能與日前提出「打擊毒品宣言」有關，擔心家人安全受到威脅，因此報案。

警方網路巡邏時第一時間發現相關影片後，報請花蓮地檢署指揮偵辦，經刑警大隊及科技偵查組分析數位跡證及網路資料，迅速鎖定家住雲林縣崙背鄉張姓男子。

張男供稱不認識張峻，雙方沒有任何交集，拍攝恐嚇影片只是想博取關注、增加網路流量，警詢後送辦，並將持續追查是否有他人教唆或指使，同時針對是否涉毒進一步採尿送驗。張峻呼籲，大家理性看待選舉，勿激動攻擊參選人。

游淑貞表示，今年三月曾在吉安鄉公所鄉長信箱收到「砍人祭天」的恐嚇信件，對張峻遭受威脅感同身受；無論選舉活動或民主政治運作，都應建立理性溝通與尊重法治的基礎上，任何試圖透過言語恐嚇、暴力威脅或網路霸凌介入政治、影響民意代表安全甚至破壞選舉風氣，都是對民主制度挑戰，社會絕不應縱容。

恐嚇 張峻 游淑貞

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