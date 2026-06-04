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基隆市府編5千萬再買2輛雙層觀巴 綠發動表決8比3全數刪除

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府編5千萬再買2輛雙層觀巴，綠發動表決8比3全數刪除。圖／議員張之豪提供
基隆市府編5千萬再買2輛雙層觀巴，綠發動表決8比3全數刪除。圖／議員張之豪提供

基隆市政花2196萬採購雙層巴士，今年4月13日啟程載客，但初期遊客不多，市府此次定期會再編5千萬要再買兩兩雙層觀光巴士。但民進黨議員今天趁人數優勢，緊急發動投票表決，主張刪除5千萬整筆預算。最後票8比3，成功刪除。

基隆市府去年編列2196萬採購雙層巴士，今年4月13日啟程載客，常態性每周二至周日從城際轉運站出發，一日4班次，跑東岸旅遊路線，沿途經沙灣歷史園區、正濱色彩屋、海科館潮境公園、八斗子火車站等知名景點，一日深度遊基隆山、海、港美景。但初期載客率不高，議員要求檢討營運方式。

今天基隆市議會在預算審查，下午繼續討論雙層觀光巴士。民進黨議員張之豪說，現在問題點就是，已經有一輛雙層觀光巴士，但營運慘澹、乏人問津。基隆市政府卻反其道而行，把市民的錢，當作炒股對沖，逢低買進，又再編5千萬要再買兩輛。

張之豪說，基隆市議會本來就藍大綠小，「無黨籍的通常比景泰藍更藍。」就算民進黨黨團連番炮轟，每次也是投票輸給人。但今天下午，剛好議會人數稀疏，民進黨團幾乎全員到齊，但國民黨寥寥無幾，總召曾怡芳見天賜良機、機不可失、緊急發動投票表決，主張刪除5千萬元雙層巴士的整筆預算。

張之豪表示，表決結果最後8比3成功刪除，這是本屆市議會民進黨黨團第一次把整筆的預算刪除，這是歷史性的一刻，「成功幫基隆市民省下5千萬」。

基隆 巴士 民進黨 張之豪

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