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身高僅100公分 台東海端布農女孩用舞蹈跳出人生高度

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣海端鄉新武部落布農族學生余靜瑩（中）雖罹患罕見疾病、身高僅約100公分，仍以樂觀態度面對人生，透過舞蹈傳承原住民族文化，並錄取高師大原住民專班，朝夢想邁進。圖／讀者提供
台東縣海端鄉新武部落布農族學生余靜瑩（中）雖罹患罕見疾病、身高僅約100公分，仍以樂觀態度面對人生，透過舞蹈傳承原住民族文化，並錄取高師大原住民專班，朝夢想邁進。圖／讀者提供

台東縣海端鄉新武部落布農族學生余靜瑩從小被診斷罹患罕見疾病「假性軟骨不全症」，身高僅約100公分，但她沒有因身體限制而退縮，反而以樂觀開朗的態度迎向人生挑戰，不僅在校園展現優異表現，更透過舞蹈傳承原住民族文化，用行動證明夢想不會因身高而受限。

余靜瑩成長過程中，必須面對疾病帶來的不便與外界異樣眼光，但她始終保持正向態度。在家人陪伴、師長鼓勵以及部落族人的支持下，逐漸培養出堅韌不拔的個性，也學會以自信面對人生每一個挑戰。

就讀台東高商期間，她積極投入原住民舞蹈團活動，從一次次練習中認識自己的文化根源，也將對布農族文化的認同化為舞台上的熱情。雖然身體條件與一般人不同，但她從不缺席任何排練，總是全力以赴完成每個動作。

憑藉著努力與堅持，余靜瑩與團隊代表學校參加全國中等學校舞蹈比賽，成功獲得特優成績。站在全國舞台上，她不只是為學校爭光，也讓更多人看見原鄉孩子的自信與能量，以及原住民族文化的獨特魅力。

師長表示，余靜瑩雖然身材嬌小，卻擁有超乎常人的毅力與責任感。面對課業、活動或團隊合作，她總是以積極態度完成每一項任務，是同學眼中的榜樣，也是老師最放心的學生之一。

除了舞蹈表現受到肯定，她一路走來克服疾病限制、努力向學的故事，也感動許多人。今年更獲得總統教育獎第一階段初審肯定，成為校園裡激勵人心的生命教育典範。

對於未來，余靜瑩並未停下腳步。她已順利錄取國立高雄師範大學藝術產業學士原住民專班，希望未來能將藝術、文化與部落發展結合，把自己熱愛的原住民族文化推廣給更多人認識。

新武部落族人表示，余靜瑩的故事讓大家看見，即使面對先天條件限制，只要願意努力，依然能走出屬於自己的道路。她不只是部落的驕傲，更是許多年輕人學習的對象。

從克服疾病，到站上全國舞台，再到考上理想大學，余靜瑩一步一腳印寫下屬於自己的生命故事。她用堅強與勇氣證明，人生的高度，不在於身高，而在於永不放棄的信念。

台東 布農族 原住民

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