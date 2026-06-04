預防登革熱 宜蘭市6月15日起分區清消噴藥

台東縣海端鄉新武部落布農族學生余靜瑩從小被診斷罹患罕見疾病「假性軟骨不全症」，身高僅約100公分，但她沒有因身體限制而退縮，反而以樂觀開朗的態度迎向人生挑戰，不僅在校園展現優異表現，更透過舞蹈傳承原住民族文化，用行動證明夢想不會因身高而受限。

2026-06-04 18:04