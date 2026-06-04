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預防登革熱 宜蘭市6月15日起分區清消噴藥

中央社／ 宜蘭縣4日電
天氣炎熱，登革熱即將進入高峰期。宜蘭市公所4日宣布將於6月15日到7月10日進行市內分區清潔與消毒噴藥，強化防治病媒蚊孳生。圖／中央社（宜蘭市公所提供）
天氣炎熱，登革熱即將進入高峰期。宜蘭市公所4日宣布將於6月15日到7月10日進行市內分區清潔與消毒噴藥，強化防治病媒蚊孳生。圖／中央社（宜蘭市公所提供）

為預防登革熱宜蘭市公所將於6月15日到7月10日進行市內分區清潔與消毒噴藥，提醒民眾於消毒期間不要將食物、衣物、寵物曝露於戶外，以免沾黏消毒藥劑造成污染。

宜蘭縣宜蘭市公所今天表示，天氣炎熱，登革熱即將進入高峰期，為預防病媒蚊孳生，預計於6月15日到7月10日進行市內分區清潔與消毒噴藥，涵蓋範圍共38個里、20所學校。

市公所指出，屆時除消毒車進行夜間消毒外，針對通風良好的公寓大廈中庭或社區，也會使用煙霧式消毒機進行日間消毒。市公所清潔隊也將派員針對主要道路清潔整頓，並清疏道路側溝，避免水溝內阻塞，導致隱藏性積水而孳生病媒蚊。

此外，民眾常會利用廢棄輪胎作其他用途，卻忽略胎內積水形成病媒蚊孳生源；為防止病媒蚊孳生，清潔隊會把回收廢棄輪胎加工鑽孔，加強排水功能，並開放市民索取，呼籲一起做好「巡、倒、清、刷」工作，從源頭杜絕病媒蚊孳生。

病媒蚊 登革熱 宜蘭

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