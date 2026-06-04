蘭嶼首條斑馬線亮相！居民樂見道路改善 盼交通再升級

台東蘭嶼近日出現全鄉第一條行人穿越道，位於東清部落的綠白斑馬線畫設完成後，立刻成為居民與遊客關注焦點。不少鄉親認為，這是蘭嶼交通安全建設向前邁進的重要一步，也期待未來能有更多配套措施，讓居民及觀光客擁有更安全的用路環境。

這條斑馬線設置在東清國小附近，鄉公所同步增設減速丘，希望提醒往來車輛減速慢行，降低校園周邊交通風險。據了解，先前曾有遊客騎乘機車撞傷孩童事件，引發地方對交通安全的關注，在居民向鄉民代表反映後，公所著手規畫改善措施，率先完成全島首條行人穿越道。

蘭嶼鄉公所表示，除了新增斑馬線外，也正著手盤點全島道路標線狀況。環島公路全長約36公里，部分中心線及邊線已使用超過十年，受日曬、雨淋及海風吹蝕影響，不少路段標線已逐漸模糊，影響夜間及天候不佳時的辨識度。鄉公所規畫明年推動全島道路標線重畫工程，初估經費約1000萬元，將向台東縣政府爭取補助。

關心地方交通議題的鄉民代表呂俠表示，近年蘭嶼觀光持續發展，車流量已較過去增加許多，無論是居民日常通勤或遊客騎乘機車環島，都需要更完善的交通設施。他樂見鄉公所推動斑馬線及減速設施建置，也希望未來能持續檢視各部落道路環境，逐步提升交通安全品質。

呂俠認為，交通建設不只是畫設標線而已，還包括道路標誌、警示設施及交通安全教育等面向，透過一步一步改善，讓鄉親與遊客都能安心上路，才是最重要的目標。

至於外界關心蘭嶼是否有設置交通號誌的需求，鄉公所表示，目前評估尚無迫切必要。由於島上交通事故多與超速、自摔及路面環境有關，現階段將優先透過道路標線更新、增設警示設施及加強交通安全宣導等方式，持續改善用路環境。

有東清部落居民表示，過去大家習慣隨處穿越道路，如今有了斑馬線後，至少讓駕駛人知道這裡有學童及行人經常通行，也提醒大家養成停讓及依規定穿越道路的習慣。另有民眾認為，隨著觀光人潮增加，蘭嶼交通環境確實需要與時俱進，相關改善工程越早推動越好。

從全鄉第一條斑馬線誕生，到未來環島公路標線重畫計畫，蘭嶼交通建設正逐步升級。地方人士期待透過道路環境改善與交通安全觀念提升，讓這座國際知名觀光島嶼不僅風景優美，也能成為更安全、友善的旅遊與生活空間。