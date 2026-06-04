台11線拓寬出土文物 花蓮港口部落6月6日展出

25年前東海岸台11線拓寬時，許多史前時代遺留的石器、玉器出土。國立台灣史前文化博物館讓這些文物回到出土的花蓮港口部落，自6日起展出，讓文物重回土地的故事裡。

台灣史前文化博物館今天發布新聞稿表示，由花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會策劃的「翻動五千年的土地記憶-港口遺址文物展」特展，將於6日正式開展。這次展覽由港口部落族人發起，向國立台灣史前文化博物館及花蓮縣考古博物館借展館藏考古文物。

史前館表示，位於秀姑巒溪口的港口遺址，保存大坌坑文化晚期、東部繩紋紅陶文化、麒麟文化及靜浦文化等不同時期文化層，是研究東台灣史前文化發展的重要遺址之一。史前館合作展出的考古文物，來自民國90年至92年間台11線公路拓寬時進行的考古發掘。

發掘出土的大量史前時代遺留石器、玉器、陶器及珠飾等珍貴文物，透過考古研究、部落歷史事件與地方記憶的重新梳理，承載的不僅是學術研究成果，更是這片土地歷史的一部分，成為理解土地長時段發展的重要線索，也讓不同時代的人群故事在當代再次相遇。

另外，史前館表示，近年來國際博物館界持續關注社群參與及共享典藏等議題，博物館不僅是文化資產的保存者，也應成為促進不同觀點交流的平台。這次合作最具意義之處，在於部落不再只是展示內容的對象，而是成為知識詮釋與文化敘事的主體；博物館透過典藏資源開放與專業支持，共同協助地方社群述說屬於自己的土地故事。

史前館表示，這次展覽也是史前館與花蓮縣考古博物館館藏文物首次共同於港口部落展出，展覽將從港口遺址出土、距今約5000多年的大坌坑文化刻劃紋陶片出發，引領民眾認識港口地區史前文化發展、部落口傳歷史及土地記憶的多元面貌，展現文化資產在當代社會中的價值。