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高齡換照新制上路 台東長者參加首場講習：原來有新規定

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東監理站今舉辦高齡駕駛換照新制上路後首場講習課程，共有40名長者參與，透過交通安全宣導與案例分享，提升安全駕駛觀念。圖／台東監理站提供
台東監理站今舉辦高齡駕駛換照新制上路後首場講習課程，共有40名長者參與，透過交通安全宣導與案例分享，提升安全駕駛觀念。圖／台東監理站提供

70歲以上高齡駕駛人換照新制正式上路，台東監理站今舉辦首場高齡駕駛換照講習，共有40名長者參與課程。除完成換照必要程序外，學員也透過實際案例與交通安全宣導，重新檢視自身駕駛習慣，為未來行車安全做好準備。

台東監理站表示，這次課程是新制上路後首場講習，內容涵蓋健康與交通安全、最新交通法規、高齡駕駛常見風險、路口停讓觀念、交通事故案例分析以及危險感知體驗等主題，希望透過課程強化長者對交通風險的認知，提升安全駕駛能力。

課程中，講師以實際交通事故案例進行說明，並透過互動討論，引導學員了解道路環境變化及自身身體狀況可能帶來的影響。不少學員專心做筆記，也踴躍分享開車經驗，現場互動熱絡。

73歲的林姓學員表示，自己開車超過40年，原本以為交通規則變化不大，但上完課後才發現近年有不少新規定需要了解，尤其是路口停讓觀念及行人優先規定，對日常駕駛很有幫助。

另一名參加講習的陳女士則說，課程內容貼近實際用路情境，透過事故案例分析，更能理解哪些駕駛習慣可能增加風險，「雖然開車很多年，但還是要跟著時代更新觀念，自己安全，家人也比較放心」。

交通部自5月31日起實施高齡駕駛換照新制，70歲以上駕駛人在換照前，除了必須完成體格檢查外，也新增講習課程，協助長者掌握最新交通法規與安全駕駛觀念。

台東監理站指出，高齡駕駛人擁有豐富駕駛經驗，是道路交通的重要參與者，新制並非限制長者開車，而是希望透過體格檢查與講習制度，協助高齡駕駛維持良好駕駛能力與交通安全觀念，降低交通事故風險。

站長王文強提醒，符合換照資格的高齡駕駛人，應留意監理機關寄發的換照通知，依規定完成體格檢查及講習課程，以順利完成換照程序。未來監理站也將持續辦理相關交通安全宣導與講習活動，打造更安全友善的用路環境。

台東監理站今舉辦高齡駕駛換照新制上路後首場講習課程，共有40名長者參與，透過交通安全宣導與案例分享，提升安全駕駛觀念。圖／台東監理站提供
台東監理站今舉辦高齡駕駛換照新制上路後首場講習課程，共有40名長者參與，透過交通安全宣導與案例分享，提升安全駕駛觀念。圖／台東監理站提供

台東 高齡駕駛 交通部

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