快訊

打臉沈伯洋雙城論壇效益低…上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

T-34墜毀奪2飛官命！殉職中校盧季佑是國標舞高手 與妻共舞身影成絕響

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

藝術作品意外立功！漂鳥197台東關山裝置藝術變身「趕鳥神器」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
馬來西亞藝術家Chee Wai Loong創作的裝置藝術近日在台東關山鎮德高里亮相，隨風轉動的金屬反光片與聲響效果，意外發揮驅鳥功能，引發地方熱議。圖／讀者提供
馬來西亞藝術家Chee Wai Loong創作的裝置藝術近日在台東關山鎮德高里亮相，隨風轉動的金屬反光片與聲響效果，意外發揮驅鳥功能，引發地方熱議。圖／讀者提供

台東縣關山鎮德高里一處農田旁，近日出現一座造型獨特的大地藝術裝置，原本是為即將登場的「漂鳥197－即將縱谷飛翔」藝術季暖身，沒想到作品完成後竟意外發揮「趕鳥功能」，讓當地居民直呼神奇，也成為近期地方上的熱門話題。

這座裝置藝術馬來西亞藝術家Chee Wai Loong創作，以枯木、白鐵鋼片及鐵件等素材組成。作品保留自然質樸的木構架，並搭配大量可隨風轉動的金屬反光片，呈現與環境互動的動態美感。

特別的是，當風吹起時，白鐵鋼片不僅會不停旋轉，還會發出清脆聲響，同時反射陽光形成閃爍效果；一旁設置的小水車也持續轉動，讓整件作品彷彿擁有生命力。沒想到這些視覺與聽覺效果，竟讓過去每逢稻穗成熟便成群出沒的麻雀及鳥類明顯減少。

附近農民表示，以往稻作進入結穗成熟期後，鳥群經常前來覓食，大家總得利用彩帶、稻草人或反光物品驅趕，如今藝術作品豎立後，常看到鳥群飛近又迅速離開，效果似乎比傳統驅鳥方式還要明顯。

一名居民笑說，原本以為只是藝術裝置，沒想到兼具實用功能，「現在不只是看藝術，還順便幫農民顧稻田，根本是藝術版的稻草人」。

據了解，這件作品是「2026漂鳥197－即將縱谷飛翔」縱谷大地藝術季最新亮相的作品之一。藝術家透過木構架與金屬材質的結合，呈現風、光與自然環境之間的互動關係，原本著重的是視覺與空間美學，卻意外產生驅鳥效果，連創作者與地方居民都感到驚喜。

今年「漂鳥197－即將縱谷飛翔」將串聯花東縱谷多個鄉鎮，包括鹿野、關山、池上、富里、瑞穗及光復等地，共邀集來自7個國家、12組藝術家參與創作，展出12件大型地景藝術作品，讓藝術走進山海與田野之間。

而關山這件作品除了吸引遊客拍照打卡，也因意外成為農田守護者，在藝術與生活之間碰撞出有趣火花。居民笑稱，它不只是藝術創作，更可能是花東農村最新的「趕鳥新利器」。

馬來西亞藝術家Chee Wai Loong創作的裝置藝術近日在台東關山鎮德高里亮相，隨風轉動的金屬反光片與聲響效果，意外發揮驅鳥功能，引發地方熱議。圖／讀者提供
馬來西亞藝術家Chee Wai Loong創作的裝置藝術近日在台東關山鎮德高里亮相，隨風轉動的金屬反光片與聲響效果，意外發揮驅鳥功能，引發地方熱議。圖／讀者提供

裝置藝術 馬來西亞

延伸閱讀

「剪花・綻放」東京開展 馬祖傳統工藝展現離島文化

台北藝博會與COMPUTEX跨界合作 畫廊協會：台灣不僅是科技供應鏈節點

版畫家謝省民癌末圓夢梵蒂岡辦展辭世 黃敏惠追思：嘉義永遠記得您

TAI身體劇場踩出土地哲學 奪台新藝術獎年度大獎

相關新聞

高齡換照新制上路 台東長者參加首場講習：原來有新規定

70歲以上高齡駕駛人換照新制正式上路，台東監理站今舉辦首場高齡駕駛換照講習，共有40名長者參與課程。除完成換照必要程序外，學員也透過實際案例與交通安全宣導，重新檢視自身駕駛習慣，為未來行車安全做好準備。

藝術作品意外立功！漂鳥197台東關山裝置藝術變身「趕鳥神器」

台東縣關山鎮德高里一處農田旁，近日出現一座造型獨特的大地藝術裝置，原本是為即將登場的「漂鳥197－即將縱谷飛翔」藝術季暖身，沒想到作品完成後竟意外發揮「趕鳥功能」，讓當地居民直呼神奇，也成為近期地方上的熱門話題。

台東車站景觀池乾涸見底未改善 旅客批牛步 民代也開轟

台鐵台東車站南側景觀池近期幾乎乾涸見底的狀況，池底淤泥外露曝曬在烈日下，現場飄散異味，旅客不敢靠近，直呼「味道難聞」。由於已一周時間未見台鐵有效處理，引發外界關注，被批牛步。

別只顧看風景！台東活水湖驚傳蜂螫意外 縣府急摘蜂巢示警

台東知名運動休閒景點活水湖近期傳出蜂螫意外，環湖步道周邊陸續有遊客及執行除草作業的工作人員遭蜂群攻擊受傷，引發民眾關注。縣府接獲通報後，立即派員前往巡查，並已摘除發現的蜂巢，同時呼籲民眾近期到活水湖散步、慢跑或騎自行車時提高警覺，做好防護措施。

宜蘭設天然氣說明會 居民不歡而散

欣宜公司申請宜蘭首件天然氣案，縣府昨辦地方說明會，因傳出儲氣槽設在五結鄉，鄉長及民代帶頭抗議，且民眾不滿對於緊急災害等危機處理也全無配套，會場氣氛火爆，業者表示，儲存槽及管線都不會設在五結鄉，未來評估會設在「工業區」，供氣設備一定會符合審查安全合格，民眾不要擔心。

冬山熱氣球嘉年華周末登場 繫留升空、光雕秀、Walk-in體驗嗨4天

每年很受歡迎的宜蘭「冬山熱氣球嘉年華」將於6月6、7、13、14日在冬山火車站旁綠競場登場，活動3大亮點，包括熱氣球載客繫留升空，浪漫光雕音樂秀、Walk-in走進氣球體驗，鐵路橋下也有市集可以滿足吃喝。主辦單位建議民眾低碳搭乘火車到場，體驗飛上天的療癒美景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。