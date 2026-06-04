藝術作品意外立功！漂鳥197台東關山裝置藝術變身「趕鳥神器」

台東縣關山鎮德高里一處農田旁，近日出現一座造型獨特的大地藝術裝置，原本是為即將登場的「漂鳥197－即將縱谷飛翔」藝術季暖身，沒想到作品完成後竟意外發揮「趕鳥功能」，讓當地居民直呼神奇，也成為近期地方上的熱門話題。

這座裝置藝術由馬來西亞藝術家Chee Wai Loong創作，以枯木、白鐵鋼片及鐵件等素材組成。作品保留自然質樸的木構架，並搭配大量可隨風轉動的金屬反光片，呈現與環境互動的動態美感。

特別的是，當風吹起時，白鐵鋼片不僅會不停旋轉，還會發出清脆聲響，同時反射陽光形成閃爍效果；一旁設置的小水車也持續轉動，讓整件作品彷彿擁有生命力。沒想到這些視覺與聽覺效果，竟讓過去每逢稻穗成熟便成群出沒的麻雀及鳥類明顯減少。

附近農民表示，以往稻作進入結穗成熟期後，鳥群經常前來覓食，大家總得利用彩帶、稻草人或反光物品驅趕，如今藝術作品豎立後，常看到鳥群飛近又迅速離開，效果似乎比傳統驅鳥方式還要明顯。

一名居民笑說，原本以為只是藝術裝置，沒想到兼具實用功能，「現在不只是看藝術，還順便幫農民顧稻田，根本是藝術版的稻草人」。

據了解，這件作品是「2026漂鳥197－即將縱谷飛翔」縱谷大地藝術季最新亮相的作品之一。藝術家透過木構架與金屬材質的結合，呈現風、光與自然環境之間的互動關係，原本著重的是視覺與空間美學，卻意外產生驅鳥效果，連創作者與地方居民都感到驚喜。

今年「漂鳥197－即將縱谷飛翔」將串聯花東縱谷多個鄉鎮，包括鹿野、關山、池上、富里、瑞穗及光復等地，共邀集來自7個國家、12組藝術家參與創作，展出12件大型地景藝術作品，讓藝術走進山海與田野之間。

而關山這件作品除了吸引遊客拍照打卡，也因意外成為農田守護者，在藝術與生活之間碰撞出有趣火花。居民笑稱，它不只是藝術創作，更可能是花東農村最新的「趕鳥新利器」。