台東車站景觀池乾涸見底未改善 旅客批牛步 民代也開轟

台鐵台東車站南側景觀池近期幾乎乾涸見底的狀況，池底淤泥外露曝曬在烈日下，現場飄散異味，旅客不敢靠近，直呼「味道難聞」。由於已一周時間未見台鐵有效處理，引發外界關注，被批牛步。

台鐵表示，平時均有清潔人員巡查維護，研判此次情況與近期高溫導致水體溶氧下降及水位減少有關。後續將於池水排乾後進行淤泥與環境全面清理，再重新注水改善景觀環境。

台東車站的景觀設計是多數旅客進出台東的第一印象，其中，車站外頭的水池除美觀外，水池更能夠達到降溫效果，調節室外空氣流動。如今景觀池卻呈現荒廢景象，不少民眾質疑維護作業延遲。

翁姓遊客直言，車站是城市門面，這樣的畫面相當扣分，應該盡快處理。高雄黃姓旅客則認為，景觀池原本應具備視覺與環境調節功能，但目前不僅水位過低，池底淤泥外露曝曬未及時清理，在高溫環境下更容易產生異味，這樣反而影響整體觀光印象。

地方民代指出，如今車站景觀池出現乾涸、異味問題，確實影響觀光觀感與城市形象。相關單位不應等到問題擴大才處理，應建立更即時的應變機制，避免類似情況反覆發生。

對此，縣府也表示，台東車站雖非縣府直接管理範圍，但作為重要交通門戶，已向相關單位反映環境維護狀況，並將持續關注改善進度，確保旅客觀感不受影響。