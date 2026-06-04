別只顧看風景！台東活水湖驚傳蜂螫意外 縣府急摘蜂巢示警

台東知名運動休閒景點活水湖近期傳出蜂螫意外，環湖步道周邊陸續有遊客及執行除草作業的工作人員遭蜂群攻擊受傷，引發民眾關注。縣府接獲通報後，立即派員前往巡查，並已摘除發現的蜂巢，同時呼籲民眾近期到活水湖散步、慢跑或騎自行車時提高警覺，做好防護措施。

縣府表示，活水湖擁有優美湖景與完善環湖步道，是不少民眾晨運、健走及遊客造訪的人氣景點。不過隨著夏季來臨，蜂類進入活動旺盛期，部分蜂巢隱藏在樹叢或草叢深處，不容易被發現，近期因此接連發生蜂螫事件。

據了解，遭蜂螫傷者包括前往運動休閒的民眾及執行環境維護工作的除草人員，所幸經現場緊急處置後均無大礙。縣府獲報後立即啟動應變機制，派員沿環湖道路全面巡檢，並將發現的蜂巢摘除，以降低風險。

一名經常到活水湖慢跑的民眾表示，平時只會注意蛇類或蚊蟲，沒想到竟然有蜂群躲在樹叢裡，希望相關單位加強巡查，也提醒運動民眾經過草木較茂密區域時多留意周遭環境。

縣府指出，未來將持續加強環湖道路及周邊綠地巡視，同時配合除草作業降低蜂類築巢機會。民眾若前往活水湖活動，建議穿著淺色、表面光滑的長袖衣物，並戴帽子避免遭蜂類誤認為威脅目標。

此外，若發現蜂群在身旁盤旋，切勿揮手驅趕或拍打，以免刺激蜂群攻擊，應保持冷靜，迅速但平穩地離開現場。若不慎遭蜂螫傷，切勿擠壓傷口，應先遠離蜂群活動範圍，再以清水沖洗並冰敷觀察；如出現呼吸困難、胸悶、暈眩等過敏症狀，須立即送醫治療。

縣府提醒，活水湖擁有豐富自然生態，除鳥類與昆蟲外，也可能有其他野生動物活動，民眾從事戶外活動時仍應以自身安全為優先。相關單位將持續監控周邊環境與生態狀況，維護遊憩品質與民眾安全。

台東縣政府立牌示警，呼籲民眾近期到活水湖散步、慢跑或騎自行車時提高警覺，做好防護措施。記者尤聰光／攝影