宜蘭設天然氣說明會 居民不歡而散

欣宜公司申請宜蘭首件天然氣案，縣府昨辦地方說明會，因傳出儲氣槽設在五結鄉，鄉長及民代帶頭抗議，且民眾不滿對於緊急災害等危機處理也全無配套，會場氣氛火爆，業者表示，儲存槽及管線都不會設在五結鄉，未來評估會設在「工業區」，供氣設備一定會符合審查安全合格，民眾不要擔心。

宜蘭長年都是桶裝瓦斯，欣宜公司規畫供氣範圍是宜蘭市及羅東鎮，五結鄉民在會場外高喊「反對欣宜天然氣」、「滾出福興村」，場內也吊掛抗議布條及牌幟。

議員林義剛、沈信雄及簡松樹表示，全縣焚化爐、屠宰場等嫌惡設施都設在五結鄉，這次天然氣供應範圍沒有五結鄉，卻傳出儲氣槽要在五結鄉，「生雞卵無，放雞屎有」公平嗎？

宜蘭縣液化氣體燃料公會榮譽理事長陳錦池表示，西部地區地震沒有宜蘭多，自來瓦斯管線埋在地下，無色無味，地震洩露危險四伏。

許多民眾昨天未聽到業者說明結束，就提早離席，不歡而散。由於申設案准駁權在經濟部，議員謝家倫提醒縣政府，相關問題未獲充分釋疑之前，不能夠走完說明會行政流程，就把全案送經濟部。

業者說，國外幾個國家的供氣模式，同時以台灣西部縣市設置供氣站為例，強調安全無虞。不會在短時間內全面取代既有能源服務，未來也希望與在地瓦斯及爐具、水電維修等業者合作，創造轉型服務機會。