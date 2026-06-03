冬山熱氣球嘉年華周末登場 繫留升空、光雕秀、Walk-in體驗嗨4天

每年很受歡迎的宜蘭「冬山熱氣球嘉年華」將於6月6、7、13、14日在冬山火車站旁綠競場登場，活動3大亮點，包括熱氣球載客繫留升空，浪漫光雕音樂秀、Walk-in走進氣球體驗，鐵路橋下也有市集可以滿足吃喝。主辦單位建議民眾低碳搭乘火車到場，體驗飛上天的療癒美景。

冬山鄉公所說明為期4天活動，第一天6日的早鳥場升空時間因配合記者會，延到上午6時舉行，其餘3天上午場都在清晨5時30分升空，活動持續到7時30分；下午場，下午3時開始發放號碼牌、下午3時30分開始賣票，實際升空時間4時30分到6時30分。

繫留體驗票價每人500元，在舊河道碼頭乘船處旁售票，採當天現場購票且只收現金，每人限購2張，每趟最多開放4人搭乘，主辦單位會依當天氣候狀況作彈性調整。

除了高空俯瞰美景的繫留體驗，活動日傍晚6時45分至7時另有壓軸重頭戲，推出免費觀賞的「熱氣球光雕音樂秀」，伴隨超嗨音樂與閃爍光芒點亮夜空，讓現場氣氛High到最高點。

此外，下午3時30分至4時有免費的「Walk-in地面體驗」，大人小孩皆可參加。民眾只要下午3時起，在現場出示「幸福冬山」臉書粉專按讚畫面，即可領取限量體驗券，鑽進熱氣球肚子裡拍照留念。

周邊活動豐富精采，上午11時至傍晚6時在鐵路橋下有WaWa市集與新動市集，齊聚特色小吃、清涼飲品與在地質感手作；遊客也可以在指定時段，付費搭乘舊河道電動小船，體驗從河面上欣賞熱氣球的浪漫氛圍。

鄉公所建議民眾搭火車至冬山火車站，出站即抵達會場，自駕開車民眾若於早上8時15分之前出場，免收停車費；8時15分之後出場，請至生態綠舟售票口索取停車票卡代幣，繳費後離場。相關資訊請上「幸福冬山」粉專查詢。

宜蘭「冬山熱氣球嘉年華」的FIN水寶熱氣球。圖／冬山鄉公所提供

冬山熱氣球嘉年華訂於6月6、7、13、14日舉行，活動3大亮點包括熱氣球載客繫留升空，浪漫光雕音樂秀、Walk-in走進氣球體驗，建議民眾搭乘火車到現場。圖／冬山鄉公所提供