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評遠見調查結果 謝國樑：環保奪全國進步王、經濟就業表現亮眼

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議會總質詢今天結束，市長謝國樑晚間在臉書感謝議員的垂詢及建議，表示他會持續聽取民意，完成接下來的施政目標。圖／取自謝國樑臉書
基隆市議會總質詢今天結束，市長謝國樑晚間在臉書感謝議員的垂詢及建議，表示他會持續聽取民意，完成接下來的施政目標。圖／取自謝國樑臉書

基隆市議會總質詢今天結束，市長謝國樑晚間在臉書感謝議員的垂詢及建議，表示他會持續聽取民意，完成接下來的施政目標。謝國樑也親自回應

日前遠見雜誌公布縣市長施政滿意度調查，謝說，基隆市持續獲得四星評價，八大面向平均分數進步4.65%，其中「環保」更獲得全國進步王肯定，經濟就業表現也十分亮眼。

謝國樑說，遠見雜誌調查的成績，除要感謝市府團隊的努力，也是基隆每一位市民朋友的共同付出。他知道市民對基隆的期待遠不只如此，許多重大建設仍在推進中，許多改變也需要時間累積成果。

謝國樑表示，他和市府團隊會繼續認真打拚，把每一份期待化為行動，他會持續努力讓基隆成為一座更宜居、更繁榮、更有希望的城市。

謝國樑說，近年在經濟發展與招商引資逐漸開花結果，經濟與就業指標大步向前，他上任後，積極推動北五堵智慧科技園區與基隆捷運產經廊帶規畫，去年更成功促成統一集團「大智通物流中心」進駐，投資金額將近40億元，成為基隆近十年來最大規模的民間投資案，為在地創造大量優質就業機會。

他推動「碧砂漁港轉型遊艇港泊園區」及「郵輪海港商城」等重大商業投資計畫，配合基隆捷運與新北市同步發包的雙城交通新藍圖，基隆在經濟、就業面向的不滿意度顯著下降、滿意度與施政分數呈現「大幅進步」的亮眼趨勢。

在交通部分，全國首先落實的「行人友善」暨「行人有序」政策，建立起汽機車禮讓行人的新秩序，相關指標表現榮獲全國第一，並獲交通部「金安獎」肯定；搭配企業認養特色候車亭及電動機車普及率居全台前段班等成果。全齡照護則陸續落實「全市七區皆有室內兒童樂園」，讓親子在雨天也能安心放電，並創「親子與長輩照護平台」與夜間臨托服務。

謝國樑示，許多重大建設、產業投資及社會福利政策已陸續展現成果，使基隆朝向更宜居、繁榮、具競爭力的城市穩健邁進。

謝國樑 基隆捷運

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