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花蓮生命園區選址壽豐評估中 縣府拚5年內推動殯儀館遷建

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府民政處代理處長吳俊毅表示，目前評估壽豐鄉華東段807地號及周邊土地作為生命園區基地。記者王思慧／攝影
花蓮縣府民政處代理處長吳俊毅表示，目前評估壽豐鄉華東段807地號及周邊土地作為生命園區基地。記者王思慧／攝影

花蓮縣多位議員關切花蓮市殯儀館遷建及生命園區規畫進度，盼縣府加快推動現代化殯葬設施建設。縣府表示，暫時選定壽豐鄉約20公頃土地做可行性評估，預計8月底完成報告，若後續審查及相關程序順利，最快有機會在5年內逐步推動園區建設。

國民黨縣議員林正福表示，日前前往宜蘭、新北萬里、新竹及苗栗等地參訪生命園區，發現現代殯葬設施已朝向公園化、景觀化發展，環境整潔舒適，與傳統殯儀設施截然不同，更兼顧生態環保與休憩功能。

無黨籍縣議員林源富也指出，許多縣市的生命園區規畫如同大型公園或花園，不僅看不到傳統印象中的焚化設施與煙霧，也降低民眾對殯葬空間的距離感，充分展現人文關懷與環保理念。殯儀館遷建議題已討論超過10年，地方高度關注，希望縣府能縮短行政作業時程，加快推動腳步，讓相關建設盡早落實。

縣府民政處代理處長吳俊毅表示，目前評估壽豐鄉華東段807地號及周邊土地作為生命園區基地，該地為退輔會台東農場管理用地，面積約20公頃，縣府已完成觀摩及地方說明會，預計6月召開部落諮詢會議，委託規畫團隊將於8月底提出可行性評估報告。

吳俊毅說，後續報告將送交專家學者審查，再提報花蓮縣生命園區推動小組審議，確認是否作為最終選址地點，若選址拍板定案，仍須辦理環境影響評估、都市計畫變更、農牧用地使用許可及交通規畫等程序。

吳俊毅指出，若環評進展順利，預估明年可完成相關作業，接續辦理都市計畫變更，程序約需2至3年，較長則可能達3至5年，但部分工作可同步進行，因此後續規畫設計可提前展開，整體開發時程仍有機會縮短。

他說，生命園區最終選址尚未定案，仍須待可行性評估及推動小組審議後決定，縣府未來也將持續透過說明會及諮詢機制與地方溝通，廣納各界意見，作為後續規畫的重要依據。

花蓮縣殯儀館遷建及生命園區規畫進度受關注，縣府表示，暫時選定壽豐鄉約20公頃土地做可行性評估，預計8月底完成報告，最快有機會在5年內逐步推動園區建設。圖／花蓮縣議會提供
花蓮縣殯儀館遷建及生命園區規畫進度受關注，縣府表示，暫時選定壽豐鄉約20公頃土地做可行性評估，預計8月底完成報告，最快有機會在5年內逐步推動園區建設。圖／花蓮縣議會提供

殯儀館 花蓮 苗栗

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