影／楊秀玉獨力推七堵彩繪說到辛酸處哽咽 謝國樑：沒有人不支持

副議長楊秀玉多年來獨力在七堵區推動彩繪城市，希望讓七堵可以被看見，她今天在議會質詢時說，她天天默默在做，有時累到去吊點滴，獲得地方民眾廣大回響，卻沒有獲得市府肯定，說到辛酸處還還哽咽。市長謝國樑說，楊副議長理念市府可多學習，也多所肯定，沒有人不肯定。

楊秀玉今天在議會總質詢時播放她多年來在七堵推動彩繪的影片，獲得不少鄉親的認同及支持。她說，希望讓七堵可以被看見，未來基隆捷運即將實現夢想，要在七堵發展起來，在過渡期間的七堵火車站，是很多乘客，南下北上換車的地方，七堵承載著歷史的節點，過去和現在都有豐富的歷路文化背景。

楊秀玉說，彩繪不是亂畫，不是市府才有規畫師，她有專業的團隊規畫彩繪內容，看到一戶一戶美化後，讓城市活起來，讓每天的生活美好，把幾十年老舊的民宅，一戶一戶整合。

「我不會作秀，但其實我很難過，我這麼幫市府，但…」楊秀玉說到哽咽，她表示，自己出錢出力，獲得很多企業的認同，她天天都在做，有時累到吊點滴，但她真的很傷心「卻沒有聽到市府應有鼓勵的聲音」，好像只有自己單打獨鬥。

七堵火車站對面光明路有多棟大樓、公寓，其中一棟舊公寓經外牆彩繪後，以藍色為基底的色彩，出現7盞天燈冉冉升空，還有可愛貓咪及火車，一出站的乘客就可看到。

光明路整排商家、公寓大門，老舊大門紛紛換妝，被畫上「七堵大戲院」、「七堵柑仔店」、「烤香腸」、「戀戀七堵」、「糖葫蘆」等懷舊意象，讓街道仿如重回以前舊時光。

楊秀玉說，彩繪一條街融入地方的特色、人文色彩，不僅豐富美化環境，也重回以前的時光，結合周遭的商家、火車站、社區，整個濟經都活絡起來，希望打造彩繪一條街，行銷活絡七堵的經濟發展。

謝國樑表示，感謝副議長的理念及用心，成為七堵區的特色，整合速度也很快，他認為市府可以好好學習。隨著基隆捷運未來的規畫，市府計畫做很多聯開案，可以有更好的結合，市府也多所肯定，倒沒有人不肯定。

市府秘書長謝孝昆表示，未來有基隆捷運及都市計畫開發等，期盼副議長可以提供市政府多面向的建議，市府各單位一起把七堵規畫得更亮麗。

基隆市七堵火車站外一棟7層樓舊公寓，原本外牆是斑駁水泥，有火車、天燈等彩繪。 記者游明煌／攝影