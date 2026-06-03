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「儲氣槽滾出五結！」宜蘭天然氣說明會 群眾砲聲隆隆業者表態了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣議員謝家倫提醒縣政府，相關問題未獲充分釋疑之前，不能夠走完說明會行政流程，就把全案送經濟部。記者戴永華／攝影
縣議員謝家倫提醒縣政府，相關問題未獲充分釋疑之前，不能夠走完說明會行政流程，就把全案送經濟部。記者戴永華／攝影

宜蘭首件欣宜天然氣申請案，傳出將把儲氣槽設五結鄉，引起反彈。縣政府今天舉辦地方說明會，鄉長及地方民代帶頭抗議，民眾不滿業者簡報未說明設置地點、對於緊急災害等危機處理也全無配套，大罵「騙人」，宜蘭地震多不適合，會場氣氛火爆；業者最後在追問下才說出「不設在五結鄉」。

宜蘭長年都是桶裝瓦斯，欣宜天然氣公司最近申請供應自來瓦斯，縣政府今天舉辦首場說明會，鄉民大爆怒氣，最後未聽到業者說明結束就提早離席，不歡而散。由於申設案准駁權在經濟部，縣議員謝家倫提醒縣政府，相關問題未獲充分釋疑之前，不能夠走完說明會行政流程，就把全案送經濟部。

依照欣宜公司規劃主要供氣範圍是宜蘭市及羅東鎮，卻傳出儲氣槽設在非供氣範圍的五結鄉。今天鄉民在會場外高喊「反對欣宜天然氣」、「滾出福興村」，場內也吊掛抗議布條及牌幟。

業者簡報說明國外幾個國家的供氣模式，同時以台灣西部縣市設置供氣站為例，強調安全無虞。但宜蘭縣液化氣體燃料公會榮譽理事長陳錦池表示，西部地區地震沒有宜蘭多，自來瓦斯管線埋在地下，無色無味，地震洩露危險四伏；現任理事長吳則成說，應考量目前的桶裝瓦斯業者生計何去何從？

縣議員林義剛、沈信雄及簡松樹表示，全縣焚化爐、屠宰場等嫌惡設施都設在五結鄉，這次天然氣供應範圍沒有五結鄉，卻傳出儲氣槽要在五結鄉，「生雞卵無，放雞屎有」，公平嗎？設址問題未釐清之前，反對到底。

針對會否影響目前桶裝瓦斯等業者生計？欣宜公司表示，不會在短時間內全面取代既有能源服務，未來也希望與在地瓦斯及爐具、水電維修等業者合作，創造轉型服務機會。

縣議員黃定和表示，簡報說得好聽卻「騙人」，一看就知道會有衝擊影響。因業者遲遲未表明儲氣槽設址位置，會場連80幾歲老農也站起來發言，鄉民有知的權利。

面場砲聲隆隆，業者要進一步說明遮斷等危機處理及自動切斷供氣設備時，大家不願再聽，抱怨離席。少數人繼續追問欣宜公司設址地點？最後業者表示，儲存槽及管線都不會設在五結鄉，未來評估會設在「工業區」，供氣設備一定會符合審查安全合格，民眾不要擔心。

縣議員黃定和表示，簡報說得好聽，其實是「騙人」，將衝擊現有業者生計。記者戴永華／攝影
縣議員黃定和表示，簡報說得好聽，其實是「騙人」，將衝擊現有業者生計。記者戴永華／攝影

民眾不斷追問下，業者才表示，儲氣槽不會設在五結鄉，會設在「工業區」。記者戴永華／攝影
民眾不斷追問下，業者才表示，儲氣槽不會設在五結鄉，會設在「工業區」。記者戴永華／攝影

抗議民眾擠滿說明會會場。記者戴永華／攝影
抗議民眾擠滿說明會會場。記者戴永華／攝影

說明會未結束，群眾就抗議離席，雙方不歡而散。記者戴永華／攝影
說明會未結束，群眾就抗議離席，雙方不歡而散。記者戴永華／攝影

鄉民在會場外高喊「反對欣宜天然氣」、「滾出福興村」。記者戴永華／攝影
鄉民在會場外高喊「反對欣宜天然氣」、「滾出福興村」。記者戴永華／攝影

縣議員林義剛不滿「生雞卵無，放雞屎有」，全縣焚化爐、屠宰場等嫌惡設施都設在五結鄉，這次天然氣儲氣槽也要在五結鄉。記者戴永華／攝影
縣議員林義剛不滿「生雞卵無，放雞屎有」，全縣焚化爐、屠宰場等嫌惡設施都設在五結鄉，這次天然氣儲氣槽也要在五結鄉。記者戴永華／攝影

經濟部 宜蘭

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