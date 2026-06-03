台東機場2飲水機供水逾13萬公升 少用近23萬瓶寶特瓶

為推動源頭減量及減少一次性塑膠製品使用，台東縣環境保護局配合環境部推動「飲用水共享平台」，並在全縣多處公共場所設置飲水機。其中，機場設置的2台飲水機因位置便利，成為不少旅客候機前補充飲用水的好幫手，截至目前已累計供應13萬7437公升飲用水，換算約減少22萬9000瓶600毫升寶特瓶使用，減塑成果相當亮眼。

環保局表示，台東縣以永續發展為施政目標，積極推動飲用水共享平台，希望透過完善的加水環境，鼓勵民眾攜帶環保杯及水壺，降低對一次性塑膠瓶裝水的依賴，同時減少垃圾清運量及碳排放。

目前全縣已設置多處飲用水加水點，其中綠島有38處、蘭嶼有3處，環境部也補助10座飲水機裝設物聯網計數器，讓民眾取水時能即時看見累計取水量、減少寶特瓶數量及減碳成果，讓環保行動更具參與感。

在台東機場候機的李姓旅客表示，現在出門旅遊幾乎都會攜帶保溫瓶或環保水壺，抵達機場後先把水裝滿再登機，不但方便也能省下購買瓶裝水的費用，「以前常常買礦泉水，喝完瓶子就丟掉，現在有飲水機真的方便很多」。

來自台北的林小姐也說，近年許多機場、車站都設置飲水機，她已養成自備水壺習慣，看到飲水機上顯示已減少多少寶特瓶時，會覺得自己的小動作其實也能為環保盡一份心力，「看到數字一直增加，感覺大家都在一起做環保」。

環保局指出，台東機場2台飲水機累計供應13萬7437公升飲用水，若以600毫升寶特瓶換算，相當於減少約22萬9000瓶寶特瓶使用。未來將持續推廣飲用水共享平台，鼓勵民眾以自備容器取代一次性塑膠瓶裝水，從生活中落實減塑行動，讓環保成為日常習慣。