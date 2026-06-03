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基隆全市鄰長事務費擬比照台北 7月起從每月1500增為2千元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議員張耿輝說今天質詢指出，鄰長的工作很辛苦，但基隆鄰長事務費不如雙北，應該提高金額。記者游明煌／攝影
基隆市議員張耿輝說今天質詢指出，鄰長的工作很辛苦，但基隆鄰長事務費不如雙北，應該提高金額。記者游明煌／攝影

基隆市議員張耿輝說今天質詢指出，鄰長的工作很辛苦，但基隆鄰長事務費不如雙北，應該提高金額。市長謝國樑表示，今年已編列預算，7月送議會審議，把事務費調整到2千，和台北一樣多，以合理化里鄰長事務費。

張耿輝說，鄰長很辛苦，他希望鄰長事務費調高，不管未來市長誰，議會都支持提高，比照雙北的標準。

謝國樑表示，鄰長是第一線執行很多市府任務、落實的團隊夥伴，長期以來，他在未上任前，鄰長事務費非常的不足，區域比較來說相對較低，當時桃園是2500元，新北是1500元，台北是2千元，因此基隆在112年已調整為1500元。

謝國樑說，未來鄰長需要地方鄰里清潔相關工作工作、環境維護，今年市府還要全面推動門牌普查、更新，每一戶大小過去統一，但他勘查後認為，未來可能要因地制宜調整大小，今年7月如果議會支持，市府已把事務費調整到2千元，和台北一樣水平，合理化里鄰長事務費，已編列預算執行。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋，上月也由辦公室政策部主任吳挺鋒公布「強化里、鄰長城市治理計畫」，指童子瑋致力擔任基隆的「生活市長」，市府4年施政藍圖將會由里、鄰長擔任調查員，協力啟動「里鄰生活需求大調查」，針對市民痛點追蹤列管。

吳挺鋒指出，為配合相關工作任務的調整，童子瑋要求鄰長工作津貼必須從每月1500元調升至2000元，而里長執行業務的費用將視里內人口數指標，依比例分級合理調整，才能符合人本精神，建立市政服務一條龍。

市長謝國樑今天說，基隆鄰長事務費擬比照台北，7月起從每月1500增為2千元，盼議會支持。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天說，基隆鄰長事務費擬比照台北，7月起從每月1500增為2千元，盼議會支持。記者游明煌／攝影

基隆 台北 謝國樑

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