基隆自來水管破裂2410戶停水 估晚間10時修復

基隆市安樂區基金一路今天下午發生自來水管破裂，台灣自來水公司第一區管理處派員搶修，統計2410戶停水，預計晚間10時修復後恢復供水。

台水公司第一區管理處副處長魏金龍指出，下午2時57分接獲里長通報，埋在安樂區基金一路112巷110弄附近人行道下的自來水管破管，不斷流出自來水，隨即派員前往現場協助指揮交通，並展開關閉水門作業。

魏金龍表示，搶修機具約在下午3時50分到達現場開挖路面，現正全力搶修中，預估停水至晚間10時，停水地區包含基金一路、基隆港西岸聯外道路、麥金路等。

第一區管理處指出，台水公司將盡量縮短停水時間，停水範圍區域內用戶請自行儲水備用，作業完成即恢復供水，管線末端及高地區域可能會有較為延遲復水情形，對於造成用戶不便敬請見諒。