聽新聞
0:00 / 0:00
基隆自來水管破裂2410戶停水 估晚間10時修復
基隆市安樂區基金一路今天下午發生自來水管破裂，台灣自來水公司第一區管理處派員搶修，統計2410戶停水，預計晚間10時修復後恢復供水。
台水公司第一區管理處副處長魏金龍指出，下午2時57分接獲里長通報，埋在安樂區基金一路112巷110弄附近人行道下的自來水管破管，不斷流出自來水，隨即派員前往現場協助指揮交通，並展開關閉水門作業。
魏金龍表示，搶修機具約在下午3時50分到達現場開挖路面，現正全力搶修中，預估停水至晚間10時，停水地區包含基金一路、基隆港西岸聯外道路、麥金路等。
第一區管理處指出，台水公司將盡量縮短停水時間，停水範圍區域內用戶請自行儲水備用，作業完成即恢復供水，管線末端及高地區域可能會有較為延遲復水情形，對於造成用戶不便敬請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。