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最有溫度路跑！宜蘭礁溪溫泉馬拉松12/12熱血開跑 即日起開放報名

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
被譽為最美、最好跑的平地溫泉馬拉松盛事「2026礁溪溫泉馬拉松」將於12月12日在礁溪國小登場，主辦單位宣布活動內容及開放報名。圖／鄉公所提供
被譽為最美、最好跑的平地溫泉馬拉松盛事「2026礁溪溫泉馬拉松」將於12月12日在礁溪國小登場，主辦單位宣布活動內容及開放報名。圖／鄉公所提供

被譽為最美、最好跑的平地溫泉馬拉松年度盛事「2026礁溪溫泉馬拉松」將於12月12日在礁溪國小登場，主辦單位今天宣布賽事開放報名，該項活動邁入第14屆，礁溪鄉公所與鄉民代表會持續優化賽道與接駁服務，要讓全台跑友感受兼具運動與溫泉文化的蘭陽魅力。

賽事重磅邀請「宜蘭前排球國手」張怡潔、有「日籍萌系長跑女神」之稱的島田千緩再度出任代言人，今年更首度攜手香港代言人Elton Lam共同參與，為這場充滿人情味的地方盛會注入多元的國際交流魅力。

鄉長張永德表示，去年賽事憑藉濃厚節慶氛圍、優美賽道景觀及熱情應援，獲得跑友一致好評，今年再優化，提升整體跑感外，也將強化配速列車服務與溫泉接駁安排，希望讓每位參賽者都能「跑得開心、泡得舒心、玩得盡興」。

今年的視覺設計別出心裁，特別把台式復古花磚與象徵守護的四葉幸運草，優雅揉合，交織出融合傳統美學與現代運動的獨特魅力，延伸至選手專屬物件中，要讓跑者用一塊老派花磚，珍藏礁溪的足跡。

賽事規劃四大組別：全程馬拉松42公里、半程馬拉松21公里、健跑組10公里及親子組3公里，路線串聯湯圍溝溫泉公園、三民濕地及龍潭湖等絕美景致；此外賽事響應低碳環保，全面採用環保紗選手衣並推動電子完賽證書。即日起開放報名，詳情請上 iRunner 報名官網查詢。

被譽為最美、最好跑的平地溫泉馬拉松盛事「2026礁溪溫泉馬拉松」將於12月12日在礁溪國小登場，主辦單位宣布活動內容及開放報名。圖／鄉公所提供
被譽為最美、最好跑的平地溫泉馬拉松盛事「2026礁溪溫泉馬拉松」將於12月12日在礁溪國小登場，主辦單位宣布活動內容及開放報名。圖／鄉公所提供

「日籍萌系長跑女神」之稱的島田千緩，擔任礁溪溫泉馬拉松的代言人。圖／鄉公所提供
「日籍萌系長跑女神」之稱的島田千緩，擔任礁溪溫泉馬拉松的代言人。圖／鄉公所提供

被譽為最美、最好跑的平地溫泉馬拉松盛事「2026礁溪溫泉馬拉松」將於12月12日在礁溪國小登場，主辦單位宣布活動內容及開放報名。圖／鄉公所提供
被譽為最美、最好跑的平地溫泉馬拉松盛事「2026礁溪溫泉馬拉松」將於12月12日在礁溪國小登場，主辦單位宣布活動內容及開放報名。圖／鄉公所提供

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