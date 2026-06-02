影／基隆基金一路爆水管自來水溢流 疑老舊局部路面塌陷

基隆市安樂區基金一路112巷口，今天下午自來水管爆管，大量自來水溢出，地面也有破損塌陷，一名機車騎士差點摔倒，水公司已緊急關閉水閥開挖搶修。疑老舊水管爆管，確切原因還待開挖釐清。

安樂區興寮里長黃書筠說，今天下午2點半左右，基金一路112巷110弄口發生水管破裂，自來水溢出，通知自來水公司搶修，希望不要影響民生用水，要開挖後才能確定哪一管線破損；也請警方派警力交管，避免影響下班車流。

黃書筠表示，112巷後段的自來水管都已老舊，會向自來水公司再爭取汰換新管，避免老舊爆管發生。

大量自來水從隆起的地面噴洩而出，現場有一名機車騎士差點摔倒，案發後水公司關閉水閥。水公司表示，現場有4條地下幹管，有500釐米到1千釐米幹管，有新山水庫來的原水或輸水管爆裂，還要開挖後才能確定。