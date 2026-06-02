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影／基隆匹克球夯議員、謝國樑議場對打 市府盤點5處設球場

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
議員陳宜在議場與市長謝國樑打起匹克球。記者游明煌／攝影
議員陳宜在議場與市長謝國樑打起匹克球。記者游明煌／攝影

基隆市近年匹克球運動很夯，各地社區民眾運動的人口增多，市議員陳宜今天在質詢說，基隆匹克球運動場很少，到台北路途遠價格又貴，建議基隆市府多設置，她在議場與市長謝國樑打起匹克球。民政處說，目前持續盤點五處地點計畫或完成設置。

陳宜表示，匹克球是全民運動，之所以會受歡迎是因為打到球有高爾夫球擊到的聲音，也很容易上手。它是一種結合網球、羽毛球與乒乓球元素的運動，規則簡單易學，基隆各地社區很多民眾會打匹克球，場地尺寸與雙打羽毛球場相似。

陳宜說，基隆市欠缺匹克球運動場，到台北路途遠價格又高，建議基隆市府盤點場場多設立。她現場拿出匹克球球拍在議場邀請市長現場一起打球

，謝國樑脫下西裝，與陳宜對打，兩人都打得不錯，在場官員和議員都鼓掌。

民政處長呂謦煒說，目前持續盤點，已經有五處位置，包括中正區台62快速道路橋下、仁愛區、中山區太白里、安樂區棒球場及七堵區的六堵河濱公園等處。

謝國樑說，匹克球是很好的運動，如果議員支持，市府可以評估是否把部分籃球場改成籃球和匹克球可通用的球場，增加匹克球場，但大家意見不同，就看如何選擇。

中山區太白里白米甕「星光」籃球場暨兒童遊戲場共花1千多萬元改建，去落成，地點在太白里白米甕炮台旁，白天和晚上都可打球，也可兼作打匹克球球場。

議員陳宜在議場與市長謝國樑打起匹克球。記者游明煌／攝影
議員陳宜在議場與市長謝國樑打起匹克球。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 議員 匹克球 球場

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