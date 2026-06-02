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宜蘭童玩節「森歷其境」盛夏登場 打造4層樓神木水道、太平山插畫展館

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣政府宣布宜蘭國際童玩藝術節啟動，今年以「森歷其境」為主題，融合森林、木屋與戲水元素，打造高達4層樓的「神木精靈水道」及陸空闖關設施，邀請20多國團隊演出，歡迎盛夏遊宜蘭。記者戴永華／攝影
縣政府宣布宜蘭國際童玩藝術節啟動，今年以「森歷其境」為主題，融合森林、木屋與戲水元素，打造高達4層樓的「神木精靈水道」及陸空闖關設施，邀請20多國團隊演出，歡迎盛夏遊宜蘭。記者戴永華／攝影

邁入第31年的2026宜蘭國際童玩藝術節，將於7月4日至8月16日在冬山河親水公園盛大登場，今年以「森歷其境」為主題，融合森林、木屋與戲水元素，打造高達4層樓的「神木精靈水道」及陸空闖關設施，並邀請20多國團隊演出，邀請全台民眾共度沁涼暑假。

縣政府今天在縣民大廳舉行「森歷其境」啟動儀式，現場營造濃厚的森林意象氛圍，並邀請冬山管樂團與汶凬舞集聯袂演出，凱旋附設幼兒園師生與大型玩偶同樂，透過詩意盎然的音樂與舞蹈，宣告這場夏日慶典正式起跑。

代理縣長林茂盛指出，童玩節歷經30年的成長淬鍊，今年特別強調宜蘭的好山好水與環境永續，園區宛如一棵守護童心的大樹，運用林蔭與自然採光，構築出水、陸、空及展演的豐富場域，期盼引導大小朋友走入綠意環抱的沁涼森林，讓「玩」成為跨世代對話的語言，找回最純粹的夏日感動。

每年都深受喜愛的水域設施，今年配合主題打造4層樓高「神木精靈水道」，集結快速滑水道、水迷宮及水噴泉等刺激玩法，此外園區也依年齡層規劃奇幻水秘境、蘑菇噴泉、花境仙蹤與幼幼水森林等戲水區，滿足全家大小的消暑需求。

陸空挑戰方面則由「星空塔」領軍，塔內引入刺激的古木奇兵闖關遊戲，塔外則設置巨樹冒險搖擺木橋、高空滑索及充氣滑梯；草坪區的探索樂園也提供大樹轉圈圈、彈射飛椅等設施，並搭配休憩木屋與繩索躺椅，讓孩子們盡情放電的同時，大人也能在綠意間放鬆。

室內展館同樣富有知性與科技感，「森繪奇境」展館特別邀請台灣知名插畫家包大山，以宜蘭太平山為主題全新創作，更結合印象派大師雷諾瓦的經典山海景緻與XR互動留影技術，開啟藝術與感官的夢幻旅程；針對0至6歲幼童，則精心打造融合自然保育與兒童繪本的專屬遊樂空間「森林派對」。

展演部分，今年邀請20多個國外民俗樂舞團隊輪番登臺，並安排國際級專業亮點團隊與園區遊藝踩街等多元演出。目前早鳥優惠票正熱銷中，更多活動資訊可上童玩節粉絲專頁及官網查詢。

縣政府宣布宜蘭國際童玩藝術節啟動，今年以「森歷其境」為主題，融合森林、木屋與戲水元素，打造高達4層樓的「神木精靈水道」及陸空闖關設施，邀請20多國團隊演出，歡迎盛夏遊宜蘭。記者戴永華／攝影
縣政府宣布宜蘭國際童玩藝術節啟動，今年以「森歷其境」為主題，融合森林、木屋與戲水元素，打造高達4層樓的「神木精靈水道」及陸空闖關設施，邀請20多國團隊演出，歡迎盛夏遊宜蘭。記者戴永華／攝影

縣政府宣布宜蘭國際童玩藝術節啟動，今年以「森歷其境」為主題，融合森林、木屋與戲水元素，打造高達4層樓的「神木精靈水道」及陸空闖關設施，邀請20多國團隊演出，歡迎盛夏遊宜蘭。圖／縣府提供
縣政府宣布宜蘭國際童玩藝術節啟動，今年以「森歷其境」為主題，融合森林、木屋與戲水元素，打造高達4層樓的「神木精靈水道」及陸空闖關設施，邀請20多國團隊演出，歡迎盛夏遊宜蘭。圖／縣府提供

縣政府宣布宜蘭國際童玩藝術節啟動，今年以「森歷其境」為主題，融合森林、木屋與戲水元素，打造高達4層樓的「神木精靈水道」及陸空闖關設施，邀請20多國團隊演出，歡迎盛夏遊宜蘭。圖／縣府提供
縣政府宣布宜蘭國際童玩藝術節啟動，今年以「森歷其境」為主題，融合森林、木屋與戲水元素，打造高達4層樓的「神木精靈水道」及陸空闖關設施，邀請20多國團隊演出，歡迎盛夏遊宜蘭。圖／縣府提供

童玩節 宜蘭

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