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基隆廟口今休市…饕客不知到場撲空 攤販小組：已跑馬燈公告
基隆市環保局今天針對廟口商圈展開水溝清淤與消毒作業，廟口攤商則配合清消作業休市。有饕客不知休市到場撲空，攤販小組表示，已在1個月前透過跑馬燈公告。
基隆市環保局清潔班長王永涵指出，廟口為知名美食小吃街，日常營業難免產出油污，環保局上午派遣40名人員與清溝車進駐，上午已清運達6車次，預估整體工作最少需要載運10車次完成，後續也會針對周邊地面與水溝消毒。
基隆廟口攤販小組總代表謝文賢表示，這次並非因為鼠患問題，而是每年固定5月、6月配合環保局清淤，主要目的為確保環境衛生與防汛安全，這幾年成效顯著，每逢颱風也未再發生淹水災情。
謝文賢說，以往每8個月清淤1次，打開水溝蓋後並未發現太多淤泥等髒汙，後來改為每年1次，攤販小組每年都會視情況自費滅鼠，今天則配合環保局作業廟口商圈休市，僅有少數幾攤下午會出來擺攤。
此外，民進黨基隆市議員吳驊珈上午在施政總質詢時，點名二信循環站鼠患問題，她表示，許多市民反映老鼠長期出沒循環站，不僅環境髒亂且散發異味，甚至被網友戲稱為「米老鼠派對」。
基隆市長謝國樑答詢，將請環保局及公車處近日前往這處熱點查看後改善，除向吳驊珈回報外，並發布新聞稿向外界說明市府處理過程。
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