基隆二信公車循環站民代指「米老鼠開派對」 謝國樑：加強會勘改善

基隆市議員吳驊珈今天在議會質詢時點名二信公車循環站鼠患問題嚴重，她接獲許多市民反映站區長期有老鼠出沒、環境髒亂且散發異味，甚至被網友戲稱為「米老鼠派對」，是旅客前往廟口夜市及微風東岸的重要門戶，嚴重影響市民與遊客觀感。市長謝國樑表示，將請環保局、公車處會勘改善。

吳驊珈表示，老鼠問題不只是防疫問題，更涉及環境衛生、公共安全及城市形象，她要求市府公開目前鼠患防治進度，包括歷年捕鼠數據、鼠類疫病帶原情況、鼠患熱點分布，以及各行政區持續監控與滅鼠成果。

針對市府宣布緊急採購1萬包滅鼠藥，吳驊珈指出，基層卻傳出發放方式不一，有的里可直接領取、有的需登記等待，甚至有里僅分配到少量藥劑。她質疑，157個里是否都已取得藥劑？資源是否依鼠患嚴重程度分配？市府應公開資訊，避免民眾產生疑慮。

此外，吳驊珈特別點名二信循環站鼠患問題，她表示，接獲許多市民反映站區長期有老鼠出沒、環境髒亂且散發異味，甚至被網友戲稱為「米老鼠派對」，二信循環站為基隆重要交通樞紐，也是旅客前往廟口夜市及微風東岸的重要門戶，相關問題若未改善，將嚴重影響市民與遊客觀感。

吳驊珈強調，滅鼠工作不能只靠發放藥劑，市府應整合環境清消、熱點管理及跨局處合作機制，以具體成果回應市民期待，守護市民健康與城市環境品質。

謝國樑說，市府已發放大量老鼠藥，也採購更多的庫存，只要民眾到區公所領取一定會提供，一方面防治清消，一方面協助民眾到府提供滅鼠知識。市府會在下水道、水溝投放更多老鼠藥防治，很多老鼠以前就有漢他病毒。至於老鼠藥的部分，各區老鼠會調配來處理，目前都還有庫存，會做庫存控管。

環保局長馬仲豪表示，需要加強清毒的區域都會加強處理，七區及各主要幹道部分都同時在做。公車處長鍾惠存說，二信循環站都有消毒、修整。謝國樑說，會請公車處、環保局近日再到二信循站再勘查改善。