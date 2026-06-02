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花蓮日出大道常打滑 議員籲拆花崗石改鋪柏油 縣府曝難重鋪原因

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市日出大道因兩邊有坡度，遇到下雨天容易打滑，有議員建議全面改鋪柏油路，縣府認為涉及龐大經費及排水設計問題，還需要審慎評估。記者王思慧／攝影
花蓮市日出大道因兩邊有坡度，遇到下雨天容易打滑，有議員建議全面改鋪柏油路，縣府認為涉及龐大經費及排水設計問題，還需要審慎評估。記者王思慧／攝影

花蓮市日出大道因兩邊有坡度，遇到下雨天容易打滑，縣府表示，完工後檢測摩擦係數，並因應民眾反映，去年已針對各路口實施止滑改善工程，透過打磨鋪面提高摩擦力。面對議員建議全面改鋪柏油路，縣府認為涉及龐大經費及排水設計問題，需要審慎評估。

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢今天質詢指出，日出大道兩側車道雨天容易打滑，恐影響機車及自行車騎士安全，無黨籍議員謝國榮認為，若花崗石鋪面打滑問題難以改善，應評估拆除後改鋪柏油路面。

鄧子榆表示，日出大道完工後，縣府曾針對兩側車道英式擺錘抗滑試驗，檢測花崗石與柏油（AC）鋪面的摩擦係數，結果顯示，花崗石在晴天及雨天的摩擦係數雖略低於AC路面，但差距不大，均符合車輛、機車及自行車使用的安全標準。

他指出，後續仍接獲民眾反映路口容易打滑，因此縣府去年再針對各路口改善，測試塗覆止滑漆及表面打磨兩種方式，最終確認打磨效果較佳，已完成各路口止滑處理，提高鋪面摩擦力，並曾邀請關心此議題的議員到場確認改善成果。

針對全面拆除花崗石改鋪AC路面的建議，鄧子榆表示，當初地方討論後，多數意見支持採用花崗石鋪面，因此才決定現行設計，若全面更換，不僅經費龐大，也牽涉排水系統及沿線住家基地高程差異問題。

他解釋，日出大道箱涵高度必須配合上下游排水坡度設計，但兩側住家基地高低不一，導致部分路段與車道銜接處坡度較大，即使改鋪AC路面，相關地形條件仍然存在，不一定能完全解決問題。

另外，日前有民眾踩到水溝蓋翻落受傷，鄧子榆表示，事發地點位於綠帶內的塑鋼水溝蓋，主要供地下管線維護使用，並非供行人通行的設施，現已全面檢查相關設施，未來也將持續巡查與汰換損壞設備，並提醒民眾穿越綠帶時應特別留意腳下安全。

日前有民眾踩到日出大道水溝蓋翻落受傷，縣府指出，事發地點位於綠帶內，並非供行人通行的設施，現已全面檢查相關設施，提醒民眾穿越綠帶時應特別留意腳下安全。記者王思慧／攝影
日前有民眾踩到日出大道水溝蓋翻落受傷，縣府指出，事發地點位於綠帶內，並非供行人通行的設施，現已全面檢查相關設施，提醒民眾穿越綠帶時應特別留意腳下安全。記者王思慧／攝影

議員 花蓮 魏嘉賢

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