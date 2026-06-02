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基隆國安路天橋將拆除 6/13晚間全線車道封閉

中央社／ 基隆2日電

基隆市政府工務處今天表示，國安路人行天橋因使用率低，預定12日至14日施工拆除，其中13日晚間因主梁吊卸作業，將採全線車道封閉施工，請用路人提前改道。

工務處土木工程科長張佑竹今天透過新聞稿指出，國安路人行天橋因樓梯對高齡長者、身障人士等使用上較為不便，且橋墩與梯間占用人行道空間造成淨空不足，增加行人通行風險，地方多次反映要求優先拆除，經檢討周邊道路動線及交通安全配套措施完善後，辦理拆除工程以回應地方期待。

張佑竹表示，預定施工期程為12日晚間拆除國安路側天橋主梁，期間國安路及八堵路南向車道封閉，八堵路北側車道實施雙向調撥；13日安排白天拆除國安路側2支樓梯，國安路南向車道封閉；13日晚間拆除八堵路側天橋主梁，期間全線（八堵路及國安路）封閉；14日預定白天拆除八堵路側樓梯，八堵路北向封閉1線車道。

張佑竹指出，這次工程為工務處近年拆除的第4座人行天橋，施工期間於部分路段實施晚間全線封閉，工務處將在重要路口設置改道指引及交維設施，並規劃替代道路，基隆往台北方向建議改由忠一路、中山一路、安樂路1、2段、麥金路、八德路、尚仁街及過港路銜接八堵路通行。

七堵、八堵往基隆市區建議改由八德路、麥金路、安樂路1、2段及中山一路進入市區；暖暖往基隆方向車流可循過港路、尚仁街、八德路、麥金路及安樂路1、2段替代通行。

基隆 車道 行人

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