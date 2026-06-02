綠營引遠見民調批施政後段班 基市府：交通安全指標全國第一

民進黨基隆市黨部今天開記者會指日前遠見雜誌公布的縣市長施政滿意度調查結果，市長謝國樑市政成績滿意度下降、不滿意度上升，到施政分數退步，三項關鍵數據同時出現警訊，施政已進入後段班。市府回應尊重民調結果，基隆在交通安全推動上已有具體成果，相關指標表現榮獲全國第一。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏說，根據調查結果，謝國樑施政滿意度為55.6%，較去年下降2.7個百分點；施政不滿意度則來到29.7%，比去年增加2.6個百分點；施政分數則為66.1分，也較去年下降0.3分。當滿意減少、不滿增加、施政分數也同步退步，代表市民對市政府的能力越來越沒有信心。

余睿柏表示，謝國樑施政滿意度排名全台第19名、施政分數也是第19名，皆為倒數第四；施政不滿意度居高不下，不滿意度排名全國第3名。余睿柏指出，即使只放在國民黨執政縣市比較，謝國樑也幾乎墊底，只贏過花蓮與宜蘭，這代表問題並不是藍綠，而是基隆真的落後。

余睿柏說，從八大施政面向來看，謝國樑市府最需要面對的，正是與市民生活最密切相關的經濟、交通與教育。經濟就業滿意度僅40.8%，不滿意度高達43.7%，滿意度排名倒數第三；道路交通滿意度56.1%，不滿意度38.6%，滿意度排名全台倒數第八；教育滿意度58.2%，更直接落到全台最後一名。

針對民進黨的批評，基隆市政府今天回應表示，尊重民調結果，市府團隊會持續傾聽市民聲音，努力推動市政。基隆在交通安全推動上已有具體成果，相關指標表現榮獲全國第一，並獲交通部「金安獎」肯定，未來會持續精進，回應市民期待。

遠見雜誌縣市長施政滿意度調查，基隆市政府昨已發布新聞稿指出，在市長謝國樑率領團隊齊心戮力下，施政表現獲得市民高度肯定。在經歷罷免案考驗後，謝國樑市長的個人施政滿意度已穩健站上五成以上，施政分數與八大面向平均滿意度都穩步進步，其中又以「環保」面向滿意度飆升67.2%，全台進步最多。

謝國樑昨說明，除了環保面向展現豐碩成果、成為全台領頭羊外，基隆在其他施政面向也全面進步，平均滿意度已穩健站上60%以上。目前基隆仍有許多重大的基礎建設、社會福利與勞工法制整合正如火如荼地進行中。