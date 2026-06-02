基隆市國安路人行天橋因使用率低，市府12至6月14日分階段拆除，其中13日夜間進行主梁吊卸作業，將採全線封閉施工，請用路人提前改道。市府說，國安路天橋拆除為近年內拆除的第4座人行天橋，先前拆除南榮國小、碇內國小及東信國小前天橋。

市府工務處土木工程科長張佑竹表示，國安路人行天橋因設有樓梯，對高齡長者、身障人士、推嬰兒車或採買的市民使用上較為不便；此外，橋墩與梯間占用人行道空間，造成淨空不足，增加行人通行風險，地方多次反映使用不便，要求優先辦理拆除。

市府經檢討周邊道路動線及交通安全配套措施完善後，決定拆除，回應地方期待。12日夜間拆除國安路側天橋主梁，施工期間國安路及八堵路南向車道封閉，八堵路北側車道實施雙向調撥；13日日間拆除國安路側2支樓梯，國安路南向車道封閉。

13日夜間拆除八堵路側天橋主梁，施工期間全線（八堵路及國安路）封閉；14日日間拆除八堵路側樓梯，八堵路北向封閉一車道。

為配合國安路人行天橋拆除作業，施工期間將於部分路段實施夜間全線封閉，工務處規畫替代動線，並於重要路口設置改道指引及交維設施，提供用路人提前改道通行，替代道路規劃如下：

一、基隆往台北方向：建議改由忠一路→中山一路→安樂路一、二段→麥金路→八德路→尚仁街及過港路銜接八堵路通行。

二、七堵、八堵往基隆市區：則建議改由八德路→麥金路→安樂路一、二段及中山一路進入市區。

三、暖暖往基隆方向車流：可循過港路、尚仁街、八德路、麥金路及安樂路一、二段替代通行。

基隆國安路人行天橋使用率低，12到14日分階段拆除注意改道。圖／基隆市政府提供

基隆國安路人行天橋使用率低，12到14日分階段拆除注意改道。圖／基隆市政府提供