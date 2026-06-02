聽新聞
0:00 / 0:00
基隆壽司地圖去年逾180萬次瀏覽 今年再招募聯名店家辦黑白鮮鋒會
基隆市政府去年串聯23家在地壽司店家建置「基隆壽司地圖」，透過線上與實體宣傳，累計獲得超過180萬次瀏覽曝光，帶動民眾對基隆壽司文化的關注與討論。今年擴大要辦「黑白鮮鋒會」，即日起至6月10日公開招募「壽司聯名店家」，邀請基隆在地壽司店家共同參與，展現基隆海洋城市特色與在地飲食文化魅力。
基隆擁有豐富的漁獲資源與深厚的港都文化，發展出具地方特色的壽司飲食文化。基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀說，延續去年的活動成果，今年將持續邀集更多優質壽司店家加入，透過多元宣傳及整合行銷方式，推廣基隆壽司特色，並促進在地餐飲產業發展，讓更多民眾認識基隆豐富的美食文化。
蔡馥嚀說，今年聯名店家可獲得多項宣傳資源，包括收錄於「2026基隆壽司地圖」，透過實體文宣與線上平台進行推廣，提升店家曝光機會；同時可參與活動期間的人氣票選，爭取相關獎項與獎勵。此外，今年活動也將結合記者會、電視節目、新聞媒體、數位媒體及市府相關宣傳管道，擴大活動整體宣傳效益。
凡於基隆市合法登記營業且店內販售壽司品項（含季節性菜單）之店家，皆符合報名資格。招募期間自即日起至6月10日止，歡迎符合資格店家踴躍報名參與。
市府產發處產業服務科長潘祖德表示，黑白鮮鋒會7月至9月期間辦理系列活動。活動期間，民眾至聯名店家消費並完成指定任務，即可兌換活動贈品；累計至3家以上聯名店家消費者，還可參加加碼抽獎活動。活動詳情敬請關注「潮嚮。山海基隆」粉絲專頁。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。