基隆壽司地圖去年逾180萬次瀏覽 今年再招募聯名店家辦黑白鮮鋒會

基隆市政府去年串聯23家在地壽司店家建置「基隆壽司地圖」，透過線上與實體宣傳，累計獲得超過180萬次瀏覽曝光，帶動民眾對基隆壽司文化的關注與討論。今年擴大要辦「黑白鮮鋒會」，即日起至6月10日公開招募「壽司聯名店家」，邀請基隆在地壽司店家共同參與，展現基隆海洋城市特色與在地飲食文化魅力。

基隆擁有豐富的漁獲資源與深厚的港都文化，發展出具地方特色的壽司飲食文化。基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀說，延續去年的活動成果，今年將持續邀集更多優質壽司店家加入，透過多元宣傳及整合行銷方式，推廣基隆壽司特色，並促進在地餐飲產業發展，讓更多民眾認識基隆豐富的美食文化。

蔡馥嚀說，今年聯名店家可獲得多項宣傳資源，包括收錄於「2026基隆壽司地圖」，透過實體文宣與線上平台進行推廣，提升店家曝光機會；同時可參與活動期間的人氣票選，爭取相關獎項與獎勵。此外，今年活動也將結合記者會、電視節目、新聞媒體、數位媒體及市府相關宣傳管道，擴大活動整體宣傳效益。

凡於基隆市合法登記營業且店內販售壽司品項（含季節性菜單）之店家，皆符合報名資格。招募期間自即日起至6月10日止，歡迎符合資格店家踴躍報名參與。

市府產發處產業服務科長潘祖德表示，黑白鮮鋒會7月至9月期間辦理系列活動。活動期間，民眾至聯名店家消費並完成指定任務，即可兌換活動贈品；累計至3家以上聯名店家消費者，還可參加加碼抽獎活動。活動詳情敬請關注「潮嚮。山海基隆」粉絲專頁。