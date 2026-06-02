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花蓮旅客增速慢 7月訂房僅3成

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮旅宿今年七月目前平均住房率僅二成五至三成，較往年同期明顯下滑。圖／聯合報系資料照片
花蓮旅宿今年七月目前平均住房率僅二成五至三成，較往年同期明顯下滑。圖／聯合報系資料照片

花蓮暑假旅遊市場回溫不如預期，旅宿業者說，七月目前平均住房率僅兩成五至三成，較往年同期下滑，加上花蓮夏戀嘉年華與台東博覽會開幕演唱會撞期，部分旅客被吸引至台東，影響花蓮暑假訂房。縣府回應，會持續辦觀光活動吸引更多旅客到花蓮。

花蓮縣府昨宣布今年夏戀嘉年華七月一至五日在東大門廣場登場。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，以往六月初觀察七月訂房，住房率有四成至四成五，四○三地震前甚至可達八成至八成五，七月住房通常優於八月，但今年旅客增加速度明顯較慢。

張分析原因之一，可能是暑假活動公布較晚，其他縣市搶先宣傳後，易將遊客吸引至其他地區。今年台東博覽會開幕演唱會與夏戀嘉年華時間重疊，且台東演出卡司強，自然會吸引原規畫到東部旅遊遊客優先選台東。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，目前民宿暑假住房率約三至四成，比去年同期略有成長，隨著夏戀嘉年華公布首波卡司，多少能刺激外縣市遊客到花蓮。

林徐則鈾指出，花蓮八月有全國少年運動會、九月有國際龍舟賽，選手或親友將帶來住宿需求，隨著花蓮各景區逐步恢復開放，對觀光仍抱持樂觀。

縣府觀光處長余明勲表示，暑假會持續舉辦觀光活動，夏戀嘉年華還有許多卡司尚未公告，在表演陣容、山海美景呼喚下，一定能讓遊客感受屬於花蓮的魅力。

演唱會 台東 花蓮

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