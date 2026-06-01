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影／2000人相約哈密瓜故鄉！宜蘭壯圍健走饗瓜果6/6登場送好禮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
有「曜王」之稱的佩洛斯品種，香脆好吃。記者戴永華／攝影
有「曜王」之稱的佩洛斯品種，香脆好吃。記者戴永華／攝影

盛夏將至，宜蘭壯圍鄉公所訂6月6日上午8時，在新南鎮安宮舉辦「2026壯圍健走饗瓜果活動」，今年受惠於好天氣，壯圍哈密瓜產量豐富且甜度高，活動現場準備2000人份好禮。活動規劃3公里田野健走，走完就送2顆香瓜及布丁蛋糕，還有吃西瓜趣味賽與小農市集，邀請民眾共享夏日農村活力。

鄉長沈清山表示，壯圍憑藉蘭陽溪高灘地的砂質壤土與獨特日夜溫差，培育出香氣濃郁、果肉細緻的哈密瓜，早已成為台灣夏季水果指標。今年活動不僅是運動休閒盛會，更是對在地農民的致敬，並完美展示壯圍哈密瓜的亮眼成果，歡迎全國民眾「大手牽小手」一起來健走、品嚐甘甜瓜果。

縣議員陳福山及公所主秘張家豪表示，早年引進新疆品種的哈密瓜栽種，名為新世紀哈密瓜，近年來研發卡蜜拉、藍寶石，還有日本人喜愛的阿露斯，佩洛斯更是「曜王」品種，中南部曾經有意試種，但無法種出像壯圍鄉品質這麼好的瓜，壯圍哈密瓜一級棒。

當天活動由3公里的田野健走揭開序幕，路線從新南鎮安宮出發，沿途串聯田間小徑與蘭陽溪畔景致，並途經最具代表性的哈密瓜種植區，讓民眾近距離欣賞瓜果生長風貌。完成健走的民眾可獲得在地香瓜2顆及小布丁蛋糕1份，以行動支持在地農業。

除了健走與瓜果品嚐，會場更匯聚在地農友設置特色攤位，展售新鮮瓜果與農村好物，並由社區團隊帶來充滿文化底蘊的歌舞表演。

其中最受矚目的「吃西瓜趣味比賽」現場報名，由民眾擔任裁判，優勝者可獲得驚喜好禮。鄉公所期盼透過活動推動地方農業特色，打造永續農村，歡迎全國民眾走進壯圍，感受土地的芬芳與豐收喜悅。

壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」之稱，鄉公所訂6月6日上午8時，在新南鎮安宮舉辦健走饗瓜果活動，有好吃的瓜果品嘗及好禮相贈。記者戴永華／攝影
壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」之稱，鄉公所訂6月6日上午8時，在新南鎮安宮舉辦健走饗瓜果活動，有好吃的瓜果品嘗及好禮相贈。記者戴永華／攝影

完成健走民眾可獲得在地香瓜2顆及小布丁蛋糕1份，以行動支持在地農業。記者戴永華／攝影
完成健走民眾可獲得在地香瓜2顆及小布丁蛋糕1份，以行動支持在地農業。記者戴永華／攝影

今年受惠於天氣好，壯圍哈密瓜的產量豐且甜度高。圖／鄉公所提供
今年受惠於天氣好，壯圍哈密瓜的產量豐且甜度高。圖／鄉公所提供

完成健走民眾可獲得在地香瓜2顆及小布丁蛋糕1份，以行動支持在地農業。記者戴永華／攝影
完成健走民眾可獲得在地香瓜2顆及小布丁蛋糕1份，以行動支持在地農業。記者戴永華／攝影

蘭陽溪 健走

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