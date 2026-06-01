快訊

日本對大陸南韓台灣鋼品展開反傾銷調查

台北101今晚為黃仁勳點燈！蔣萬安受邀參加GTC大會：歡迎輝達總部落腳北市

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

聽新聞
0:00 / 0:00

夏戀嘉年華強碰台東博覽會 花蓮旅宿業憂客源分流 7月住房率僅3成

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮旅宿目前7月平均住房率僅約2成5至3成，較往年同期明顯下滑，加上花蓮夏戀嘉年華與台東博覽會開幕演唱會撞期，部分旅客被吸引至台東，也影響花蓮暑假訂房表現。本報資料照片
花蓮旅宿目前7月平均住房率僅約2成5至3成，較往年同期明顯下滑，加上花蓮夏戀嘉年華與台東博覽會開幕演唱會撞期，部分旅客被吸引至台東，也影響花蓮暑假訂房表現。本報資料照片

花蓮暑假旅遊市場回溫不如預期，花蓮旅宿業者表示，目前7月平均住房率僅約2成5至3成，較往年同期明顯下滑，加上花蓮夏戀嘉年華與台東博覽會開幕演唱會撞期，部分旅客被吸引至台東，也影響花蓮暑假訂房表現。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，以往6月初觀察7月訂房狀況，住房率大多已有4成至4成5，403地震前甚至可達8成至8成5，且7月通常優於8月，但今年旅客增加速度明顯較慢。

她分析，首先是暑假活動資訊公布較晚，許多旅客不清楚花蓮有哪些大型活動，其他縣市搶先宣傳後，容易將遊客吸引至其他地區。其次，目前住房率表現最佳的時段是豐年祭舉辦期間，市區平均住房率約達7成。

張琄菡指出，今年台東博覽會開幕演唱會與夏戀嘉年華活動時間重疊，且演出卡司陣容強大，較符合大眾喜好，自然吸引部分原本規畫到東部旅遊的遊客優先選擇台東，連帶影響花蓮住宿市場。

她認為，國旅市場消費型態也出現改變，旅客不再擔心買不到車票或訂不到房間，因此傾向延後規畫行程、臨時訂房，希望未來花蓮能持續推出更多具吸引力的活動，提升旅遊動能。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，目前民宿暑假住房率約3至4成，比去年同期略有成長，隨著夏戀嘉年華公布首波卡司，相信能進一步提高旅客來花蓮旅遊意願。

林徐則鈾指出，除了夏戀嘉年華外，8月將舉辦全國少年運動會，9月還有國際龍舟賽等大型活動，無論選手或親友都將帶來住宿需求，成為觀光產業的重要支撐。他也表示，隨著花蓮各景區逐步恢復開放，對未來觀光發展仍抱持樂觀看法，期待住房率持續回升。

花蓮 台東 住房率 演唱會

延伸閱讀

周三搶票！高鐵7/1起暑期每周增開22到29班次 少年優惠最高5折

旅展熱潮延燒！KKday 6月暑期優惠接力開跑，「機票99元」、買一送一再抽百萬旅遊金

樂齡旅遊升級！花蓮6大飯店聯手推慢活假期　泡湯、森林療癒一次收

韓國全新《鯊魚寶寶》親子體驗展開賣 618大促「機票優惠99元起」

相關新聞

夏戀嘉年華強碰台東博覽會 花蓮旅宿業憂客源分流 7月住房率僅3成

花蓮暑假旅遊市場回溫不如預期，花蓮旅宿業者表示，目前7月平均住房率僅約2成5至3成，較往年同期明顯下滑，加上花蓮夏戀嘉年華與台東博覽會開幕演唱會撞期，部分旅客被吸引至台東，也影響花蓮暑假訂房表現。

國家第1條綠道淡蘭古道10周年 基隆推系列活動 帶領民眾走訪百年山徑

基隆市文化觀光局今天表示，今年是推廣淡蘭古道旅遊邁入第10周年，又逢基隆400年活動登場，將規畫「暖暖慢旅・森森呼吸」主題活動，7月3､11及25日推出結合古道走讀、自然療癒、文化體驗與手作課程等遊程，6月2日上午10時起開放報名。

宜蘭縣運3項6人次破紀錄！游雅君、李慈雲表現亮眼 羅東奪總錦標冠軍

宜蘭縣運動會歷經兩天比賽今天下午閉幕，選手們歷經激烈較勁，共有3項6人次打破大會紀錄，其中社會女子組宜蘭市選手游雅君刷新個人3000公尺障礙紀錄，頭城鎮選手李慈雲也刷新個人鐵餅紀錄；羅東鎮代表隊勇奪99面金牌入袋，蟬聯總錦標冠軍，表現亮眼。

遭指拿花蓮市3倍補助款 吉安鄉公所喊冤：基層努力被抹殺

花蓮縣議員日前質疑縣府對於地方建設補助「大小眼」，吉安鄉公所今天發聲明，指出此論述容易造成外界誤解，近年來的各項重大建設，每一筆經費背後都是基層沒日沒夜、修正無數次計畫書，並積極向中央及縣府爭取換來的成果，不是一句「關係好」而抹殺大家的努力。

蘭陽星空賞螢季明天起跑 白天走景點、夜間搭船觀星還能抽住宿券

2026蘭陽星空賞螢季系列活動的「星光滿天」明天起跑，由宜蘭縣政府攜手16家縣內休閒農業區合法店家、休閒農場、合法露營場及合法旅宿業者共同參與，白天走景點，晚上遊河觀星，在璀璨星空下感受山海夜色之美，沉浸於繁星閃耀與自然共鳴的氛圍，進一步認識蘭陽地區豐富的生態環境與永續保育理念。

民眾黨基隆議員提名2人藍轉白 謝國樑、林沛祥：藍白席次最大化

民眾黨中央委員會今天首次移師基隆舉行，代表基隆是「聯合政府」的起點，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人， 其中中正區林廷翰、信義區黃申棟兩人原來都是國民黨，由藍轉白披戰袍。市長謝國樑、立委林沛祥說，希望讓藍白席次最大化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。