夏戀嘉年華強碰台東博覽會 花蓮旅宿業憂客源分流 7月住房率僅3成

花蓮暑假旅遊市場回溫不如預期，花蓮旅宿業者表示，目前7月平均住房率僅約2成5至3成，較往年同期明顯下滑，加上花蓮夏戀嘉年華與台東博覽會開幕演唱會撞期，部分旅客被吸引至台東，也影響花蓮暑假訂房表現。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，以往6月初觀察7月訂房狀況，住房率大多已有4成至4成5，403地震前甚至可達8成至8成5，且7月通常優於8月，但今年旅客增加速度明顯較慢。

她分析，首先是暑假活動資訊公布較晚，許多旅客不清楚花蓮有哪些大型活動，其他縣市搶先宣傳後，容易將遊客吸引至其他地區。其次，目前住房率表現最佳的時段是豐年祭舉辦期間，市區平均住房率約達7成。

張琄菡指出，今年台東博覽會開幕演唱會與夏戀嘉年華活動時間重疊，且演出卡司陣容強大，較符合大眾喜好，自然吸引部分原本規畫到東部旅遊的遊客優先選擇台東，連帶影響花蓮住宿市場。

她認為，國旅市場消費型態也出現改變，旅客不再擔心買不到車票或訂不到房間，因此傾向延後規畫行程、臨時訂房，希望未來花蓮能持續推出更多具吸引力的活動，提升旅遊動能。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，目前民宿暑假住房率約3至4成，比去年同期略有成長，隨著夏戀嘉年華公布首波卡司，相信能進一步提高旅客來花蓮旅遊意願。

林徐則鈾指出，除了夏戀嘉年華外，8月將舉辦全國少年運動會，9月還有國際龍舟賽等大型活動，無論選手或親友都將帶來住宿需求，成為觀光產業的重要支撐。他也表示，隨著花蓮各景區逐步恢復開放，對未來觀光發展仍抱持樂觀看法，期待住房率持續回升。