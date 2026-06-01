台東博覽會開幕音樂會 交響融合搖滾描繪16鄉鎮

迎接2026台東博覽會，縣政府將於7月2日在台東縣立體育場舉辦「SLOW FOR LIFE」開幕音樂會，以交響樂結合流行與搖滾，透過音樂描繪台東16鄉鎮的文化風景與生活樣貌。

2026台東博覽會7月3日至8月20日展開，以「慢經濟」為策展核心，綻放「台東藍」為願景，融合南島文化精神與永續發展理念，鋪展山、海之路，到通往世界的未來藍圖。

台東縣政府今天發布訊息表示，開幕音樂會將由「NSYO國家青年交響樂團」擔綱演出，並由指揮江振豪領軍，以大型交響編制融合流行、搖滾、民謠與原民音樂元素，打造兼具磅礡感與土地情感的音樂饗宴。

卡司橫跨不同世代與音樂風格，包括陳建年、南王姊妹花、王宏恩、Suming舒米恩、范逸臣、Matzka、ABAO阿爆、桑布伊等來自台東土地的音樂人，也集結葉璦菱、蕭煌奇、楊乃文、曹雅雯、洪佩瑜、Marz23、舞思愛 Usay Kawlu、謝宇威等歌手共同參與，以音樂串起台東山海與族群文化記憶。

這次音樂會集結交響樂團、流行樂手及多位演出嘉賓共同參與，將帶來兼具震撼感與情感溫度的舞台演出，為台東博覽會揭開序幕。

縣府說明，台東近年持續推動以文化、音樂、觀光及生活風格為核心的城市品牌，希望透過大型活動與跨界合作，讓更多人看見台東不只是旅遊目的地，更是一種值得嚮往的生活方式。

台東縣政府邀請全國民眾來到台東，在星空與海風陪伴下，吹著夏夜的風，透過音樂感受台東的土地脈動，共同展開一場屬於山海與生活的夏日盛會。