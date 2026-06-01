快訊

噁！高雄燒肉名店蟑螂爬上桌共餐 釣出苦主：還爬過手臂

台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

妹妹和老婆公開互撕！薔薔怒切割 發文撂重話：欠再多錢都別來找我

聽新聞
0:00 / 0:00

台東博覽會開幕音樂會 交響融合搖滾描繪16鄉鎮

中央社／ 台東縣1日電

迎接2026台東博覽會，縣政府將於7月2日在台東縣立體育場舉辦「SLOW FOR LIFE」開幕音樂會，以交響樂結合流行與搖滾，透過音樂描繪台東16鄉鎮的文化風景與生活樣貌。

2026台東博覽會7月3日至8月20日展開，以「慢經濟」為策展核心，綻放「台東藍」為願景，融合南島文化精神與永續發展理念，鋪展山、海之路，到通往世界的未來藍圖。

台東縣政府今天發布訊息表示，開幕音樂會將由「NSYO國家青年交響樂團」擔綱演出，並由指揮江振豪領軍，以大型交響編制融合流行、搖滾、民謠與原民音樂元素，打造兼具磅礡感與土地情感的音樂饗宴。

卡司橫跨不同世代與音樂風格，包括陳建年、南王姊妹花、王宏恩、Suming舒米恩、范逸臣、Matzka、ABAO阿爆、桑布伊等來自台東土地的音樂人，也集結葉璦菱、蕭煌奇、楊乃文、曹雅雯、洪佩瑜、Marz23、舞思愛 Usay Kawlu、謝宇威等歌手共同參與，以音樂串起台東山海與族群文化記憶。

這次音樂會集結交響樂團、流行樂手及多位演出嘉賓共同參與，將帶來兼具震撼感與情感溫度的舞台演出，為台東博覽會揭開序幕。

縣府說明，台東近年持續推動以文化、音樂、觀光及生活風格為核心的城市品牌，希望透過大型活動與跨界合作，讓更多人看見台東不只是旅遊目的地，更是一種值得嚮往的生活方式。

台東縣政府邀請全國民眾來到台東，在星空與海風陪伴下，吹著夏夜的風，透過音樂感受台東的土地脈動，共同展開一場屬於山海與生活的夏日盛會。

音樂會 台東

延伸閱讀

6/20-6/21新北夏至音樂節！孫盛希、李竺芯、理想混蛋新北美術館接力開唱 點亮夏至週末夜晚

花蓮夏戀嘉年華7月1日登場 5大音樂派對嗨翻東海岸

家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

孕育張懸、蘇打綠！獨立音樂場館「The Wall」2003 年開幕

相關新聞

國家第1條綠道淡蘭古道10周年 基隆推系列活動 帶領民眾走訪百年山徑

基隆市文化觀光局今天表示，今年是推廣淡蘭古道旅遊邁入第10周年，又逢基隆400年活動登場，將規畫「暖暖慢旅・森森呼吸」主題活動，7月3､11及25日推出結合古道走讀、自然療癒、文化體驗與手作課程等遊程，6月2日上午10時起開放報名。

宜蘭縣運3項6人次破紀錄！游雅君、李慈雲表現亮眼 羅東奪總錦標冠軍

宜蘭縣運動會歷經兩天比賽今天下午閉幕，選手們歷經激烈較勁，共有3項6人次打破大會紀錄，其中社會女子組宜蘭市選手游雅君刷新個人3000公尺障礙紀錄，頭城鎮選手李慈雲也刷新個人鐵餅紀錄；羅東鎮代表隊勇奪99面金牌入袋，蟬聯總錦標冠軍，表現亮眼。

遭指拿花蓮市3倍補助款 吉安鄉公所喊冤：基層努力被抹殺

花蓮縣議員日前質疑縣府對於地方建設補助「大小眼」，吉安鄉公所今天發聲明，指出此論述容易造成外界誤解，近年來的各項重大建設，每一筆經費背後都是基層沒日沒夜、修正無數次計畫書，並積極向中央及縣府爭取換來的成果，不是一句「關係好」而抹殺大家的努力。

蘭陽星空賞螢季明天起跑 白天走景點、夜間搭船觀星還能抽住宿券

2026蘭陽星空賞螢季系列活動的「星光滿天」明天起跑，由宜蘭縣政府攜手16家縣內休閒農業區合法店家、休閒農場、合法露營場及合法旅宿業者共同參與，白天走景點，晚上遊河觀星，在璀璨星空下感受山海夜色之美，沉浸於繁星閃耀與自然共鳴的氛圍，進一步認識蘭陽地區豐富的生態環境與永續保育理念。

民眾黨基隆議員提名2人藍轉白 謝國樑、林沛祥：藍白席次最大化

民眾黨中央委員會今天首次移師基隆舉行，代表基隆是「聯合政府」的起點，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人， 其中中正區林廷翰、信義區黃申棟兩人原來都是國民黨，由藍轉白披戰袍。市長謝國樑、立委林沛祥說，希望讓藍白席次最大化。

金屬中心「共榮嘉年華」今起登場 展現逾一甲子技術能量

金屬工業研究發展中心創立63周年，今起舉行為期3天的「金工顧產業 共榮嘉年華」，展示逾一甲子的研發能量，經濟部政務次長何晉滄看好金工中心在醫材、無人機、國防航太、綠能轉型及新材料領域等前景，期許發揮在地創新引擎角色，提升台灣在全球供應鏈價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。