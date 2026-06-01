夏戀嘉年華首波卡司曝光 「台版Jennie」孫淑媚、李竺芯接力開唱

花蓮今年夏戀嘉年華將於7月1日至5日在東大門廣場登場，推出「五大主題式音樂派對」，並公布第一波卡司，包括近日被封為「台版Jennie」孫淑媚、金曲台語歌王許富凱、金曲台語歌后李竺芯，還有獨立創作樂團等超過20組卡司，盼掀起一波東部車票與住宿的熱潮。

花蓮縣府觀光處表示，今年首創「五大主題式音樂派對」，橫跨流行、韓流、親子、原創與國際音樂。7月1日「山海野FUN之夜」邀請許富凱、李竺芯、怕胖團PAPUN BAND及阿勒飛斯文化藝術團演出；7月2日「潮YOUNG放電之夜」由Ozone、YOYO家族、王中平與韓菲等卡司接力登台，打造親子同樂氛圍。

7月3日「浪人爆擊之夜」則集結麋先生MIXER、原子邦妮、吾橋有水、P!SCO及Traveller旅人樂團等獨立創作音樂人；7月4日「ASIA WAVE海岸熱浪夜」邀請張庭瑚、韓國女團Dream Catcher成員、千田愛紗等演出，展現跨國音樂交流特色；壓軸的7月5日「ALL NIGHT巨星狂歡夜」則由孫淑媚、持修、東部壞男孩BBFTE及邱振哲等人接棒演出。

縣府指出，首波卡司話題十足，包括二度宣布攻蛋的金曲歌王許富凱、全員退伍後完整回歸的超人氣男團Ozone，以及日前舉辦萬人演唱會的金曲樂團麋先生，都將在今年夏戀舞台帶來精彩演出；還有被封為「台版Jennie」的孫淑媚及創作歌手持修也將登場，為東海岸夏夜注入音樂能量。

花蓮縣長徐榛蔚表示，夏戀嘉年華已成為花蓮最具代表性的夏日音樂品牌，不僅帶動觀光，也促進亞洲音樂文化交流。今年除提升舞台及節目規格外，也將於6月5日啟動「洄瀾新秀爭霸戰」徵選活動，保留在地原創音樂演出時段，提供花蓮音樂人才展現舞台。

縣府表示，未來還將陸續公布更多壓軸卡司，邀請民眾提早規畫行程，白天暢遊花蓮山海景點，夜晚沉浸在萬人音樂盛會之中，感受東海岸最具代表性的夏日魅力。