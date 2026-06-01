花蓮夏戀嘉年華7月1日登場 5大音樂派對嗨翻東海岸

東海岸音樂盛事「花蓮夏戀嘉年華」，將於7月1至5日在花蓮東大門廣場登場。今年策劃5大主題式音樂派對，橫跨流行、韓流、親子、原創與國際音樂，第一波20組卡司曝光。

花蓮縣政府觀光處今天發布訊息表示，卡司陣容包含日前宣布二度攻蛋、剛發行新專輯的金曲歌王許富凱，將以搖滾硬漢之姿開唱；剛全員退伍滿血回歸的人氣男團Ozone，也將完整合體電翻全場；此外，5月份剛辦完萬人大型專場演唱會的金曲樂團麋先生MIXER，以及用音樂魔力席捲各大音樂祭的持修，也都將帶著音樂能量接力嗨炸東海岸。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮夏戀嘉年華不僅是最具指標性的夏日演唱會，更是花蓮推動城市觀光與亞洲音樂交流的重要品牌。今年舞台節目規格與國際元素全面擴大，同時，將於6月5日啟動「洄瀾新秀爭霸戰」徵選活動，特別保留專屬花蓮原創能量的演出時段，讓這座星光舞台成為在地音樂人的榮耀起點。

第一波卡司公布後，接下來還會有更多壓軸卡司陸續公開，讓觀眾享音樂盛宴、不虛此行，建議粉絲提早規劃行程，一次感受「白天漫遊療癒山海，夜晚引爆音樂狂歡」的夏日魅力。

花蓮縣政府觀光處表示，為期5天活動主題及卡司為：7月1日「山海野FUN之夜」從海岸部落到城市，聚集台灣原鄉多元的聲音，演出者為怕胖團PAPUNBAND、許富凱、李竺芯、阿勒飛斯文化藝術團；7月2日「潮YOUNG放電之夜」打破世代隔閡的親子電音娛樂，邀大小朋友一起嗨翻全場，演出者為Ozone、YOYO家族+L!ght、王中平+韓菲、李納BboyNANA+林明禎。

7月3日「浪人爆擊之夜」獨立樂團、原創魂、文青浪潮，演出者為麋先生 MIXER、原子邦妮、吾橋有水、P!SCO、Traveller旅人樂團；7月4日「ASIAWAVE 海岸熱浪夜」匯聚韓、日、美、港的音樂，演出者為張庭瑚+Dream Catcher、千田愛紗、Fi-Né粉內、陳以諾；7月5日「ALL NIGHT 巨星狂歡夜」跨世代人氣卡司齊聚，獨立創作、流行金曲與派對能量一次登場，演出者為孫淑媚、持修、東部壞男孩BBFTE、邱振哲。